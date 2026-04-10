Российский дрон атаковал многоэтажку в Сумах — есть пострадавшая

Россия атаковала Сумы: есть разрушение и пострадала

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь.

По его словам, зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом в Ковпаковском районе Сум.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно об одной женщине, которая обратилась из-за острой стрессовой реакции — медики оказывают ей необходимую помощь.

Как отметил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, известно об одной 88-летней женщине, травмированной в результате удара БПЛА в жилой дом в Сумах.

Бригада врачей экстренной помощи предоставила помощь на месте.