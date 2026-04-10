Российский дрон атаковал многоэтажку в Сумах — есть пострадавшая

Российские захватчики днем 10 апреля атаковали беспилотниками жилой многоэтажный дом в Сумах.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал многоэтажный дом в Сумах, что привело к разрушениям и пострадавшим среди жителей.
- Одна женщина пострадала от стрессовой реакции, а 88-летняя жительница получила травмы в результате атаки.
Россия атаковала Сумы: есть разрушение и пострадала
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь.
Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно об одной женщине, которая обратилась из-за острой стрессовой реакции — медики оказывают ей необходимую помощь.
Как отметил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, известно об одной 88-летней женщине, травмированной в результате удара БПЛА в жилой дом в Сумах.
Бригада врачей экстренной помощи предоставила помощь на месте.
Больше по теме
