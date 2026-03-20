Російський дрон атакував евакуаційне авто на Донеччині — є загиблі та поранені

Російський FPV-дрон 20 березня атакував евакуаційний екіпаж у Олексієво-Дружківці – двоє цивільних загинули, ще двоє отримали травми.
Головні тези:
- Російський FPV-дрон атакував евакуаційний авто у Олексієво-Дружківці, призвівши до загибелі двох осіб та поранення двох інших.
- Трагедія сталася під час гуманітарної місії з евакуації цивільних з ураженого району Олексієво-Дружківка на Донеччині.
Дрон РФ атакував евакуаційне авто на Донеччині: є жертви
20 березня близько 07:00 армія РФ атакувала FPV-дроном автомобіль гуманітарної місії, яка займалась евакуацією цивільних із селища Олексієво-Дружківки Краматорського району.
Крім того, чоловік 66 років та 65-річна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення голови і тулубу. Їм надається кваліфікована медична допомога.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
