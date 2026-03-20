Російський дрон атакував евакуаційне авто на Донеччині — є загиблі та поранені
Джерело:  Прокуратура Донецької області

Російський FPV-дрон 20 березня атакував евакуаційний екіпаж у Олексієво-Дружківці – двоє цивільних загинули, ще двоє отримали травми.

20 березня близько 07:00 армія РФ атакувала FPV-дроном автомобіль гуманітарної місії, яка займалась евакуацією цивільних із селища Олексієво-Дружківки Краматорського району.

Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримали двоє літніх жінок, які перебували в салоні автівки: одна з них загинула на місці, інша — в лікарні.

Крім того, чоловік 66 років та 65-річна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення голови і тулубу. Їм надається кваліфікована медична допомога.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

