Российский дрон атаковал эвакуационное авто в Донецкой области — есть погибшие и раненые

Российский FPV-дрон 20 марта атаковал эвакуационный экипаж в Алексеево-Дружковке – двое гражданских погибли, еще двое получили травмы.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал эвакуационное авто в Донецкой области, два человека погибли и двое ранены.
- Инцидент произошел во время гуманитарной миссии по эвакуации гражданских из пораженного района.
Дрон РФ атаковал эвакуационное авто в Донецкой области: есть жертвы
20 марта около 07:00 армия РФ атаковала FPV-дроном автомобиль гуманитарной миссии, занимавшейся эвакуацией гражданских из поселка Алексеево-Дружковки Краматорского района.
Кроме того, мужчина 66 лет и 65-летняя женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения головы и туловища. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
