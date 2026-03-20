Российский дрон атаковал эвакуационное авто в Донецкой области — есть погибшие и раненые
Источник:  Прокуратура Донецкой области

Российский FPV-дрон 20 марта атаковал эвакуационный экипаж в Алексеево-Дружковке – двое гражданских погибли, еще двое получили травмы.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал эвакуационное авто в Донецкой области, два человека погибли и двое ранены.
  • Инцидент произошел во время гуманитарной миссии по эвакуации гражданских из пораженного района.

20 марта около 07:00 армия РФ атаковала FPV-дроном автомобиль гуманитарной миссии, занимавшейся эвакуацией гражданских из поселка Алексеево-Дружковки Краматорского района.

Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получили две пожилые женщины, которые находились в салоне автомобиля: одна из них погибла на месте, другая — в больнице.

Кроме того, мужчина 66 лет и 65-летняя женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения головы и туловища. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

