Дрон РФ знайшли у центральній частині Молдови — відео

У центральній частині Молдови, в Синжерейському районі, у полі знайшли дрон, схожий на російську "Герберу".
Головні тези:
- У центральній частині Молдови було знайдено дрон, схожий на російську “Герберу”.
- Житель Молдови виявив дрон у полі та сповістив про це голову села. Експерти планують встановити походження та призначення безпілотника.
Житель Молдови знайшов російський дрон
Про це повідомив голова села Пепені Олег Черней, який опублікував у Facebook фотографії дрона.
Очільник села зазначив, що дрон схожий на ті, які вже літали у минулому у повітряному просторі Молдови. Він додав, що експерти оцінять безпілотник та нададуть свої висновки.
Він закликав місцевих мешканців не чіпати дрони, якщо такі будуть знайдені, у майбутньому, та сповіщати про знахідку органи влади.
У відео, опублікованому на офіційній сторінці села, сказано, що дрон знайшли у полі між селами Пепені та Копачені. Місцевий мешканець завантажив дрон на мотоблок, думаючи, що це іграшка, та привіз його у Пепені.
Село Пепені розташоване фактично у центральній частині Молдови.
За попередній тиждень у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада — одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.
Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.
