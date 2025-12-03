Дрон РФ знайшли у центральній частині Молдови — відео
Дрон РФ знайшли у центральній частині Молдови — відео

У центральній частині Молдови, в Синжерейському районі, у полі знайшли дрон, схожий на російську "Герберу".

Головні тези:

  • У центральній частині Молдови було знайдено дрон, схожий на російську “Герберу”.
  • Житель Молдови виявив дрон у полі та сповістив про це голову села. Експерти планують встановити походження та призначення безпілотника.

Житель Молдови знайшов російський дрон

Про це повідомив голова села Пепені Олег Черней, який опублікував у Facebook фотографії дрона.

Очільник села зазначив, що дрон схожий на ті, які вже літали у минулому у повітряному просторі Молдови. Він додав, що експерти оцінять безпілотник та нададуть свої висновки.

Він закликав місцевих мешканців не чіпати дрони, якщо такі будуть знайдені, у майбутньому, та сповіщати про знахідку органи влади.

У відео, опублікованому на офіційній сторінці села, сказано, що дрон знайшли у полі між селами Пепені та Копачені. Місцевий мешканець завантажив дрон на мотоблок, думаючи, що це іграшка, та привіз його у Пепені.

Село Пепені розташоване фактично у центральній частині Молдови.

За попередній тиждень у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада — одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.

