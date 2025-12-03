Дрон РФ нашли в центральной части Молдовы — видео
Дрон РФ нашли в центральной части Молдовы — видео

В центральной части Молдовы, в Синжерейском районе, в поле нашли дрон, похожий на русскую "Герберу".

Главные тезисы

  • Российский дрон, похожий на модель “Гербера”, найден в поле в центральной части Молдовы.
  • Житель обнаружил дрон и известил главу села, который запустил процесс экспертизы.
  • Находка вызвала тревогу в связи с предыдущими инцидентами в молдавском воздушном пространстве.

Житель Молдовы нашел российский дрон

Об этом сообщил глава села Пепени Олег Черней, опубликовавший в Facebook фотографии дрона.

Глава села отметил, что дрон похож на те, которые уже летали в прошлом в воздушном пространстве Молдовы. Он добавил, что эксперты оценят беспилотник и предоставят свои выводы.

Он призвал местных жителей не трогать дроны, если таковые будут найдены в будущем, и извещать о находке органы власти.

В видео, опубликованном на официальной странице села, говорится, что дрон нашли в поле между селами Пепени и Копачены. Местный житель загрузил дрон на мотоблок, думая, что это игрушка, и привез его в Пепени.

Село Пепени находится фактически в центральной части Молдовы.

За предыдущую неделю в небо Молдовы по меньшей мере дважды залетали российские БПЛА, в одном случае 25 ноября — сразу шесть. Один из них приземлился на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили на лестнице МИДа перед вызовом российского посла.

