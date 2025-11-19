Російський корабель шпигує за підводною інфраструктурою Британії поблизу берегів Шотландії

Британський уряд стежить за шпигунським судном з РФ, яке біля берегів Шотландії збирає дані про підводну інфраструктуру.
Головні тези:
- Російське шпигунське судно аналізує підводну інфраструктуру у британських водах поблизу Шотландії.
- Британія вислала фрегат і літаки для моніторингу російського корабля, що збирає дані про підводні кабелі.
Шпигунське судно “Янтар” РФ збирає дані про британську інфраструктуру
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.
За його словами, судно зайшло у регіон кілька тижнів тому. Він також підкреслив, що судно може займатися збором інформації про підводну інфраструктуру, і за ним уважно стежать.
Глава оборонного відомства також підкреслив, що російські дії дуже небезпечні, і це вже другий раз за цей рік, коли судно "Янтар" приходить у британські води.
"Янтар" — це російське океанографічне дослідне судно головне судно проекту 22010 "Крюйс", побудоване на Прибалтійському суднобудівному заводі у 2010-2015 роках для Головного управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ.
Офіційно судно призначене для дослідження товщі Світового океану та його дна. Для цього на кораблі є спеціальні підводні апарати, які можуть занурюватися на глибину близько 6 тисяч метрів. Корабель може приймати на свій борт гелікоптери.
Хоча "Янтар" номінально і називається дослідницьким судном, насправді він є судном для шпигунства і має обладнання для збору інформації, будучи носієм пілотованих та безпілотних глибоководних підводних човнів. Західні країни неодноразово фіксували переміщення судна в територіальних європейських водах.
