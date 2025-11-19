Російський корабель шпигує за підводною інфраструктурою Британії поблизу берегів Шотландії

Шпигунське судно “Янтар” РФ збирає дані про британську інфраструктуру

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Російське шпигунське судно "Янтар" перебуває на межі британських вод на півночі Шотландії. Джон Гілі Міністр оборони Британії

За його словами, судно зайшло у регіон кілька тижнів тому. Він також підкреслив, що судно може займатися збором інформації про підводну інфраструктуру, і за ним уважно стежать.

Це судно, розроблене для збору розвідданих і мапування наших підводних кабелів. Ми відрядили фрегат королівських ВМС та літаки королівських повітряних сил для моніторингу, під час чого "Янтар" спрямовував лазери на наших пілотів. Поширити

Глава оборонного відомства також підкреслив, що російські дії дуже небезпечні, і це вже другий раз за цей рік, коли судно "Янтар" приходить у британські води.

"Янтар" — це російське океанографічне дослідне судно головне судно проекту 22010 "Крюйс", побудоване на Прибалтійському суднобудівному заводі у 2010-2015 роках для Головного управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ.

Офіційно судно призначене для дослідження товщі Світового океану та його дна. Для цього на кораблі є спеціальні підводні апарати, які можуть занурюватися на глибину близько 6 тисяч метрів. Корабель може приймати на свій борт гелікоптери.