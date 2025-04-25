Україна заарештувала судно "тіньового флоту" РФ

Спроба РФ приховати крадіжку українського зерна провалилась. У Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором вивозило пшеницю з окупованого Криму.
Головні тези:
- Спроба РФ вивезти українське зерно з окупованого Криму під прапором іншої країни зіткнулась з арештом судна в Чорному морі.
- Спецслужби України успішно припинили незаконне вивезення пшениці, яка була вивезена з тимчасово окупованої частини України.
- Операцію з арештом провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ, вилучено навігаційне обладнання та інші докази причетності до незаконної діяльності.
ДПСУ та СБУ арештували судно з краденим РФ українським зерном
За даними ДПСУ, у Чорному морі арештовано судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.
Слідство встановило, що наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці.
Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України.А для того, щоб приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн — так працює "тіньовий флот" РФ.
Під час обшуку на борту було вилучено навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення.
Раніше стало відомо, що Росія, серед іншого, вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.
На початку року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно.
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