Украина арестовала судно "теневого флота" РФ

Попытка РФ скрыть кражу украинского зерна провалилась. В Черном море задержали судно, под чужим флагом вывозившее пшеницу из оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Украина арестовала судно “теневого флота” России, вывозившее украденное украинское зерно из оккупированного Крыма.
- Спецслужбы Украины прекратили незаконный вывоз пшеницы из временно оккупированной территории.
- Изъято навигационное оборудование и доказательства причастности к преступной деятельности.
ГПСУ и СБУ арестовали судно с ворованным РФ украинским зерном
По данным ГНСУ, в Черном море арестовано судно, незаконно вывозившее украинское зерно из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ.
Следствие установило, что в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы.
Ее вывезли с временно оккупированной части юга Украины. А для того, чтобы скрыть настоящее происхождение груза, судно ходило под флагом одной из азиатских стран — так работает "теневой флот" РФ.
Во время обыска на борту были изъяты навигационное оборудование, документы и другие доказательства причастности к незаконной перевозке.
Ранее стало известно, что Россия среди прочего вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.
В начале года Украина предупредила о "жестоких мерах" страны, покупающих у РФ краденое зерно.
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