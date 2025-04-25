Украина арестовала судно "теневого флота" РФ

Попытка РФ скрыть кражу украинского зерна провалилась. В Черном море задержали судно, под чужим флагом вывозившее пшеницу из оккупированного Крыма.

ГПСУ и СБУ арестовали судно с ворованным РФ украинским зерном

По данным ГНСУ, в Черном море арестовано судно, незаконно вывозившее украинское зерно из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ.

Следствие установило, что в конце 2024 года судно доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы.

Ее вывезли с временно оккупированной части юга Украины. А для того, чтобы скрыть настоящее происхождение груза, судно ходило под флагом одной из азиатских стран — так работает "теневой флот" РФ.

Во время обыска на борту были изъяты навигационное оборудование, документы и другие доказательства причастности к незаконной перевозке.

Документы РФ на перевозку ворованного украинского зерна

В настоящее время судно арестовано, экипаж передан для проведения процессуальных действий. Досудебное расследование продолжается. Поделиться

Ранее стало известно, что Россия среди прочего вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.