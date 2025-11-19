Российский корабль шпионит за подводной инфраструктурой Британии у берегов Шотландии

Британское правительство следит за шпионским судном из РФ, которое у берегов Шотландии собирает данные о подводной инфраструктуре.
Главные тезисы
- Российское шпионское судно "Янтарь" производит сбор информации о подводной инфраструктуре у берегов Шотландии по заказу российского Минобороны.
- Британское правительство организовало мониторинг операций корабля и направило фрегат и самолеты для наблюдения за судном.
- Шпионское судно имеет оборудование для шпионажа и сбора данных как о подводных кабелях, так и о других объектах под водой.
Шпионское судно "Янтарь" РФ собирает данные о британской инфраструктуре
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили.
По его словам, судно зашло в регион несколько недель назад. Он также подчеркнул, что судно может заниматься сбором информации о подводной инфраструктуре и за ним внимательно следят.
Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российские действия очень опасны, и это уже второй раз за этот год, когда судно "Янтарь" приходит в британские воды.
"Янтарь" - это российское океанографическое опытное судно главное судно проекта 22010 года "Крюйс", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе в 2010-2015 годах для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ.
Официально судно предназначено для исследования толщи Мирового океана и его дна. Для этого на корабле есть специальные подводные аппараты, которые могут погружаться на глубину около 6 тысяч метров. Корабль может принимать на свой борт вертолеты.
Хотя "Янтарь" номинально и называется исследовательским судном, на самом деле он является судном для шпионажа и имеет оборудование для сбора информации, являясь носителем пилотируемых и беспилотных глубоководных подлодок. Западные страны не раз фиксировали перемещение судна в территориальных европейских водах.
