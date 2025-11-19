Российский корабль шпионит за подводной инфраструктурой Британии у берегов Шотландии
Категория
Мир
Дата публикации

Российский корабль шпионит за подводной инфраструктурой Британии у берегов Шотландии

судно
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Британское правительство следит за шпионским судном из РФ, которое у берегов Шотландии собирает данные о подводной инфраструктуре.

Главные тезисы

  • Российское шпионское судно "Янтарь" производит сбор информации о подводной инфраструктуре у берегов Шотландии по заказу российского Минобороны.
  • Британское правительство организовало мониторинг операций корабля и направило фрегат и самолеты для наблюдения за судном.
  • Шпионское судно имеет оборудование для шпионажа и сбора данных как о подводных кабелях, так и о других объектах под водой.

Шпионское судно "Янтарь" РФ собирает данные о британской инфраструктуре

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили.

Российское шпионское судно "Янтарь" находится на границе британских вод на севере Шотландии.

Джон Гилли

Джон Гилли

Министр обороны Британии

По его словам, судно зашло в регион несколько недель назад. Он также подчеркнул, что судно может заниматься сбором информации о подводной инфраструктуре и за ним внимательно следят.

Это судно, разработанное для сбора разведданных и мапировки наших подводных кабелей. Мы отправили фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил для мониторинга, во время чего "Янтарь" направлял лазеры на наших пилотов.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российские действия очень опасны, и это уже второй раз за этот год, когда судно "Янтарь" приходит в британские воды.

"Янтарь" - это российское океанографическое опытное судно главное судно проекта 22010 года "Крюйс", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе в 2010-2015 годах для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ.

Официально судно предназначено для исследования толщи Мирового океана и его дна. Для этого на корабле есть специальные подводные аппараты, которые могут погружаться на глубину около 6 тысяч метров. Корабль может принимать на свой борт вертолеты.

Хотя "Янтарь" номинально и называется исследовательским судном, на самом деле он является судном для шпионажа и имеет оборудование для сбора информации, являясь носителем пилотируемых и беспилотных глубоководных подлодок. Западные страны не раз фиксировали перемещение судна в территориальных европейских водах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина арестовала судно "теневого флота" РФ
Госпогранслужба Украины
судно
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Шпионские дроны "охотятся" на военные объекты Германии — что известно
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Латвии задержали российского шпиона — собирал информацию насчет оборонного сектора
Латвия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?