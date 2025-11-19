Российский корабль шпионит за подводной инфраструктурой Британии у берегов Шотландии

Британское правительство следит за шпионским судном из РФ, которое у берегов Шотландии собирает данные о подводной инфраструктуре.

Шпионское судно "Янтарь" РФ собирает данные о британской инфраструктуре

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили.

Российское шпионское судно "Янтарь" находится на границе британских вод на севере Шотландии. Джон Гилли Министр обороны Британии

По его словам, судно зашло в регион несколько недель назад. Он также подчеркнул, что судно может заниматься сбором информации о подводной инфраструктуре и за ним внимательно следят.

Это судно, разработанное для сбора разведданных и мапировки наших подводных кабелей. Мы отправили фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил для мониторинга, во время чего "Янтарь" направлял лазеры на наших пилотов. Поделиться

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российские действия очень опасны, и это уже второй раз за этот год, когда судно "Янтарь" приходит в британские воды.

"Янтарь" - это российское океанографическое опытное судно главное судно проекта 22010 года "Крюйс", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе в 2010-2015 годах для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ.

Официально судно предназначено для исследования толщи Мирового океана и его дна. Для этого на корабле есть специальные подводные аппараты, которые могут погружаться на глубину около 6 тысяч метров. Корабль может принимать на свой борт вертолеты.