Російський олігарх Карапетян добивається ануляції виборів у Вірменії

Політична сила "Сильна Вірменія", яка належить російському олігарху Самвелу Карапетяну, подала запит до Центральної виборчої комісії. Наразі ця партія робить все можливе, щоб анулювати результати парламентських виборів та пермогу політсили чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Проросійські сили знову розхитують ситуацію у Вірменії

З офіційною заявою з цього приводу виступив представник "Сильної Вірменії" Арам Вардеванян.

За словами останнього, політична сила вже подала до ЦВК звернення, в якому нібито зафіксовані “усі масштабні виборчі порушення, які сталися як під час голосування, так і до нього".

Я думаю, що багато людей стежать і стежитимуть за всім, що відбувається в післявиборчому процесі у Вірменії. Все, що відбувається зараз, не має місця в демократичному суспільстві, — цинічно заявив Вардеванян. Поширити

Що важливо розуміти, під час парламентських виборів 7 червня "Сильна Вірменія" змогла набрати 23,2% голосів.

Вона не приховувала від виборців, що має намір зберегти тісні зв'язки Вірменії з Росією, у якої закуповує значну частину своїх енергоносіїв.

Політична сила чинного лідера країни Нікола Пашиняна "Громадянський договір" здобула 49,8% голосів, подолавши виклик переважно проросійських опозиційних груп.

Варто зазначити, що вона встигла посилити відносини із Заходом з моменту приходу до влади 8 років тому — такий курс не влаштовує російського диктатора Володимира Путіна.