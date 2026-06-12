Российский олигарх Карапетян добивается аннуляции выборов в Армении

Политическая сила "Сильная Армения", которая принадлежит российскому олигарху Самвелу Карапетяну, обратилась к Центральной избирательной комиссии страны со специальным заявлением. Сейчас эта партия делает все возможное, чтобы аннулировать результаты парламентских выборов и победу политсилы действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
Главные тезисы
- Соратники Путина в Армении все еще пытаются устранить Пашиняна.
- Путина не устраивает действующая армянская власть из-за ее прозападного курса.
Пророссийские силы снова расшатывают ситуацию в Армении
С официальным заявлением по этому поводу выступил представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян.
По словам последнего, политическая сила уже подала в ЦИК обращение, в котором якобы зафиксированы “все масштабные избирательные нарушения”, которые произошли как во время голосования, так и до него.
Что важно понимать, во время парламентских выборов 7 июня "Сильная Армения" смогла набрать 23,2% голосов.
Она не скрывала от избирателей, что намерена сохранить тесные связи Армении с Россией, у которой закупает значительную часть своих энергоносителей.
Политическая сила действующего лидера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,8% голосов, преодолев вызов преимущественно пророссийских оппозиционных групп.
Стоит отметить, что она успела усилить отношения с Западом с момента прихода к власти 8 лет назад — такой курс не устраивает российского диктатора Владимир Путин.
Последний уже пытался запугать Армению "украинским сценарием", то есть войной.
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