Российский олигарх Карапетян добивается аннуляции выборов в Армении

Политическая сила "Сильная Армения", которая принадлежит российскому олигарху Самвелу Карапетяну, обратилась к Центральной избирательной комиссии страны со специальным заявлением. Сейчас эта партия делает все возможное, чтобы аннулировать результаты парламентских выборов и победу политсилы действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Пророссийские силы снова расшатывают ситуацию в Армении

С официальным заявлением по этому поводу выступил представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян.

По словам последнего, политическая сила уже подала в ЦИК обращение, в котором якобы зафиксированы “все масштабные избирательные нарушения”, которые произошли как во время голосования, так и до него.

Я думаю, что многие люди следят и будут следить за всем, что происходит в послевыборном процессе в Армении. Все, что происходит сейчас, не имеет места в демократическом обществе, — цинично заявил Вардеванян. Поделиться

Что важно понимать, во время парламентских выборов 7 июня "Сильная Армения" смогла набрать 23,2% голосов.

Она не скрывала от избирателей, что намерена сохранить тесные связи Армении с Россией, у которой закупает значительную часть своих энергоносителей.

Политическая сила действующего лидера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,8% голосов, преодолев вызов преимущественно пророссийских оппозиционных групп.

Стоит отметить, что она успела усилить отношения с Западом с момента прихода к власти 8 лет назад — такой курс не устраивает российского диктатора Владимир Путин.