Російський розвіддрон "Мерлін" знайшли на території Туреччини — відео

У Туреччині виявили російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР". Це вже третій випадок за тиждень.
Головні тези:
- У Туреччині було знайдено російські розвідні дрони “Мерлін-ВР” та “Орлан”, стан пошкоджень та особи власності залишаються невизначеними.
- Останній інцидент торкнувся розбиття російського безпілотника в сільській місцевості поблизу району Ізміт у Туреччині.
- Турецькі військові ухвалили рішення про знищення безпілотного літального апарату, що наближався до їх повітряного простору, згаданий як “дрон, що втратив керування”.
У Туреччині знову знайшли російський розвіддрон
Фермери в мікрорайоні Салур, район Маньяс провінції Баликесір, сьогодні повідомили про ще один дрон, який знайшли у полі.
Підрозділи жандармерії охороняли місце події та перевезли безпілотник до Анкари для детального технічного огляду.
Офіційні особи наголосили, що власність та походження залишаються невизначеними, і що російське походження є лише однією з можливостей, що розглядається.
BREAKING: An unidentified UAV crashed in an empty field in Türkiye's Balıkesir’s Manyas district.— Clash Report (@clashreport) December 20, 2025
The drone has been sent to Ankara for technical analysis.
While Russian origin (incl. Orlan-10) is being examined, following a similar crash in İzmit a day earlier. pic.twitter.com/hx2o96RluO
15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.
Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.
19 грудня у Туреччині розбився російський розвідувальний безпілотник. Його виявили в сільській місцевост у районі Ізміт. Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.
