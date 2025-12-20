Російський розвіддрон "Мерлін" знайшли на території Туреччини — відео
Російський розвіддрон "Мерлін" знайшли на території Туреччини — відео

Мерлін
Джерело:  online.ua

У Туреччині виявили російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР". Це вже третій випадок за тиждень.

Головні тези:

  • У Туреччині було знайдено російські розвідні дрони “Мерлін-ВР” та “Орлан”, стан пошкоджень та особи власності залишаються невизначеними.
  • Останній інцидент торкнувся розбиття російського безпілотника в сільській місцевості поблизу району Ізміт у Туреччині.
  • Турецькі військові ухвалили рішення про знищення безпілотного літального апарату, що наближався до їх повітряного простору, згаданий як “дрон, що втратив керування”.

У Туреччині знову знайшли російський розвіддрон

Фермери в мікрорайоні Салур, район Маньяс провінції Баликесір, сьогодні повідомили про ще один дрон, який знайшли у полі.

Підрозділи жандармерії охороняли місце події та перевезли безпілотник до Анкари для детального технічного огляду.

Офіційні особи наголосили, що власність та походження залишаються невизначеними, і що російське походження є лише однією з можливостей, що розглядається.

Про постраждалих чи пошкодження майна не повідомлялося, оскільки дрон приземлився в безлюдній місцевості.

15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.

Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.

19 грудня у Туреччині розбився російський розвідувальний безпілотник. Його виявили в сільській місцевост у районі Ізміт. Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.

