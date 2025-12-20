Російський розвіддрон "Мерлін" знайшли на території Туреччини — відео

У Туреччині виявили російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР". Це вже третій випадок за тиждень.

У Туреччині знову знайшли російський розвіддрон

Фермери в мікрорайоні Салур, район Маньяс провінції Баликесір, сьогодні повідомили про ще один дрон, який знайшли у полі.

Підрозділи жандармерії охороняли місце події та перевезли безпілотник до Анкари для детального технічного огляду.

Офіційні особи наголосили, що власність та походження залишаються невизначеними, і що російське походження є лише однією з можливостей, що розглядається.

Про постраждалих чи пошкодження майна не повідомлялося, оскільки дрон приземлився в безлюдній місцевості.

BREAKING: An unidentified UAV crashed in an empty field in Türkiye's Balıkesir’s Manyas district.



The drone has been sent to Ankara for technical analysis.



While Russian origin (incl. Orlan-10) is being examined, following a similar crash in İzmit a day earlier. pic.twitter.com/hx2o96RluO — Clash Report (@clashreport) December 20, 2025

15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.

Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.

19 грудня у Туреччині розбився російський розвідувальний безпілотник. Його виявили в сільській місцевост у районі Ізміт. Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.