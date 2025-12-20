Российский разведдрон "Мерлин" нашли на территории Турции — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Российский разведдрон "Мерлин" нашли на территории Турции — видео

дрон
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Турции обнаружили российский разведывательный дрон "Мерлин-ВР". Это уже третий случай через неделю.

Главные тезисы

  • В Турции обнаружен российский разведывательный дрон “Мерлин-ВР”.
  • В результате инцидента беспилотник был обнаружен в сельской местности в разных районах Турции, вызвав волнение властей.

В Турции снова нашли российский разведдрон

Фермеры в микрорайоне Салур, район Маньяс провинции Балыкесир, сегодня сообщили о еще одном дроне, который нашли в поле.

Подразделения жандармерии охраняли место происшествия и перевезли беспилотник в Анкару для детального технического осмотра.

Официальные лица подчеркнули, что собственность и происхождение остаются неопределенными, и что российское происхождение является лишь одной из рассматриваемых возможностей.

О пострадавших или повреждении имущества не сообщалось, поскольку дрон приземлился в безлюдной местности.

15 декабря Турция уничтожила беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к ее воздушному пространству со стороны Черного моря. Объект был опознан как потерявший управление дрон. Чтобы не допустить возможных рисков и угроз, турецкие военные приняли решение о его ликвидации.

Беспилотник был сбит истребителями F-16 в безопасном районе, находящемся вне населенных пунктов. В Минобороны подчеркнули, что операция была проведена с учетом минимизации возможных последствий.

19 декабря в Турции разбился российский разведывательный беспилотник. Его обнаружили в сельской местности в районе Измит. Согласно предварительной информации, это был российский разведывательный беспилотник "Орлан". Такие дроны используются в разведывательных целях и не содержат взрывчатых веществ.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Турция будет серийно выпускать беспилотный истребитель Kızılelma — что известно
Kızılelma
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Турция возмутилась из-за атаки РФ на ее судно в Украине
Турция требует от РФ завершить войну против Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российский разведдрон "Орлан" обнаружили на территории Турции
Орлан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?