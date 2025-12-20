Российский разведдрон "Мерлин" нашли на территории Турции — видео

В Турции обнаружили российский разведывательный дрон "Мерлин-ВР". Это уже третий случай через неделю.

В Турции снова нашли российский разведдрон

Фермеры в микрорайоне Салур, район Маньяс провинции Балыкесир, сегодня сообщили о еще одном дроне, который нашли в поле.

Подразделения жандармерии охраняли место происшествия и перевезли беспилотник в Анкару для детального технического осмотра.

Официальные лица подчеркнули, что собственность и происхождение остаются неопределенными, и что российское происхождение является лишь одной из рассматриваемых возможностей.

О пострадавших или повреждении имущества не сообщалось, поскольку дрон приземлился в безлюдной местности.

BREAKING: An unidentified UAV crashed in an empty field in Türkiye's Balıkesir’s Manyas district.



The drone has been sent to Ankara for technical analysis.



While Russian origin (incl. Orlan-10) is being examined, following a similar crash in İzmit a day earlier. pic.twitter.com/hx2o96RluO — Clash Report (@clashreport) December 20, 2025

15 декабря Турция уничтожила беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к ее воздушному пространству со стороны Черного моря. Объект был опознан как потерявший управление дрон. Чтобы не допустить возможных рисков и угроз, турецкие военные приняли решение о его ликвидации.

Беспилотник был сбит истребителями F-16 в безопасном районе, находящемся вне населенных пунктов. В Минобороны подчеркнули, что операция была проведена с учетом минимизации возможных последствий.

19 декабря в Турции разбился российский разведывательный беспилотник. Его обнаружили в сельской местности в районе Измит. Согласно предварительной информации, это был российский разведывательный беспилотник "Орлан". Такие дроны используются в разведывательных целях и не содержат взрывчатых веществ.