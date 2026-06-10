Російський шахед атакував вокзал у Сумах — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський шахед атакував вокзал у Сумах — є поранені

Сумська ОВА
шахед

Четверо людей отримали поранення внаслідок вибуху російського шахеда над вокзалом у Сумах удень 10 червня.

Головні тези:

  • Четверо людей отримали поранення внаслідок атаки російського шахеда на вокзалі у Сумах.
  • Двоє поранених перебувають у лікарні, їхній стан задовільний.
  • Пожежу, виниклу після вибуху, вдалося ліквідувати.

РФ атакувала шахедом залізницю у Сумах: є поранені

Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської МВА.

Двоє людей отримали поранення внаслідок влучання ворожого БпЛА на обʼєкті транспортної інфраструктури Сум.

Стан 62-річного чоловіка та 36-річної жінки задовільний, обоє перебувають у лікарні.

Пожежу, що виникла внаслідок удару, ліквідовано.

Інші наслідки встановлюються.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу транспортної інфраструктури Сум збільшилась до 4.

Травмовані ще 2 жінки — 69 та 38 років.

Їх стан задовільний, отримали кваліфіковану медичну допомогу на місці.

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