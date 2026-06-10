Російський шахед атакував вокзал у Сумах — є поранені

Четверо людей отримали поранення внаслідок вибуху російського шахеда над вокзалом у Сумах удень 10 червня.
Головні тези:
- Четверо людей отримали поранення внаслідок атаки російського шахеда на вокзалі у Сумах.
- Двоє поранених перебувають у лікарні, їхній стан задовільний.
- Пожежу, виниклу після вибуху, вдалося ліквідувати.
РФ атакувала шахедом залізницю у Сумах: є поранені
Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської МВА.
Двоє людей отримали поранення внаслідок влучання ворожого БпЛА на обʼєкті транспортної інфраструктури Сум.
Стан 62-річного чоловіка та 36-річної жінки задовільний, обоє перебувають у лікарні.
Інші наслідки встановлюються.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу транспортної інфраструктури Сум збільшилась до 4.
Травмовані ще 2 жінки — 69 та 38 років.
Їх стан задовільний, отримали кваліфіковану медичну допомогу на місці.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-