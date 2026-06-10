Российский шахед атаковал вокзал в Сумах — есть раненые

Четверо человек получили ранения в результате взрыва российского шахеда над вокзалом в Сумах днем 10 июня.
Главные тезисы
- Российский шахед атаковал вокзал в Сумах, результатом стали ранения четверых человек.
- Двое пострадавших находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.
- Пожар, возникший после взрыва, успешно удалось ликвидировать.
РФ атаковала шахедом железную дорогу в Сумах: есть раненые
Об этом сообщил Сергей Кривошеенко, начальник Сумской МВА.
Два человека получили ранения в результате попадания вражеского БПЛА на объекте транспортной инфраструктуры Сум.
Состояние 62-летнего мужчины и 36-летней женщины удовлетворительное, оба находятся в больнице.
Остальные последствия устанавливаются.
Позже стало известно, что количество пострадавших в результате обстрела транспортной инфраструктуры Сум увеличилось до 4.
Травмированы еще 2 женщины — 69 и 38 лет.
Их состояние удовлетворительное, получили квалифицированную медицинскую помощь на месте.
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