Российский шахед атаковал вокзал в Сумах — есть раненые

Четверо человек получили ранения в результате взрыва российского шахеда над вокзалом в Сумах днем 10 июня.

РФ атаковала шахедом железную дорогу в Сумах: есть раненые

Об этом сообщил Сергей Кривошеенко, начальник Сумской МВА.

Два человека получили ранения в результате попадания вражеского БПЛА на объекте транспортной инфраструктуры Сум.

Состояние 62-летнего мужчины и 36-летней женщины удовлетворительное, оба находятся в больнице.

Пожар, возникший в результате удара, ликвидирован. Поделиться

Остальные последствия устанавливаются.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате обстрела транспортной инфраструктуры Сум увеличилось до 4.

Травмированы еще 2 женщины — 69 и 38 лет.

Их состояние удовлетворительное, получили квалифицированную медицинскую помощь на месте.