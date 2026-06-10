Российский шахед атаковал вокзал в Сумах — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский шахед атаковал вокзал в Сумах — есть раненые

Сумская ОВА
шахед
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Четверо человек получили ранения в результате взрыва российского шахеда над вокзалом в Сумах днем 10 июня.

Главные тезисы

  • Российский шахед атаковал вокзал в Сумах, результатом стали ранения четверых человек.
  • Двое пострадавших находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.
  • Пожар, возникший после взрыва, успешно удалось ликвидировать.

РФ атаковала шахедом железную дорогу в Сумах: есть раненые

Об этом сообщил Сергей Кривошеенко, начальник Сумской МВА.

Два человека получили ранения в результате попадания вражеского БПЛА на объекте транспортной инфраструктуры Сум.

Состояние 62-летнего мужчины и 36-летней женщины удовлетворительное, оба находятся в больнице.

Пожар, возникший в результате удара, ликвидирован.

Остальные последствия устанавливаются.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате обстрела транспортной инфраструктуры Сум увеличилось до 4.

Травмированы еще 2 женщины — 69 и 38 лет.

Их состояние удовлетворительное, получили квалифицированную медицинскую помощь на месте.

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