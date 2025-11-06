Російський удар знеструмив шахти на Дніпропетровщині — майже 2600 гірників рятують з-під землі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський удар знеструмив шахти на Дніпропетровщині — майже 2600 гірників рятують з-під землі

Міністерство енергетики України
шахта
Read in English

Через російський удар у Дніпропетровській області 6 листопада знеструмлено вісім шахт. Під землею залишилось майже 2600 гірників, триває їх підйом на поверхню.

Головні тези:

  • У результаті російського удару у Дніпропетровській області було знеструмлено вісім шахт, де залишилося майже 2600 гірників.
  • Рятувальники та персонал шахт активно працюють над виведенням людей на поверхню, немає повідомлень про жертви серед гірників.
  • Міністерка енергетики України вважає, що ця атака Росії є частиною енергетичного терору та загрожує життю тисяч гірників у зимовий період.

Росія знеструмила 8 шахт на Дніпропетровщині

Внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.

Повідомляється, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. РФ продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла — залишити українців без світла і тепла взимку, — заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині
ДТЕК
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 2 людей та поранили ще 7 на Дніпропетровщині
Наслідки російського терору на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Дніпропетровщину — є загиблі та поранені у Самарському районі
ДСНС України
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?