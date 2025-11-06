Російський удар знеструмив шахти на Дніпропетровщині — майже 2600 гірників рятують з-під землі

Через російський удар у Дніпропетровській області 6 листопада знеструмлено вісім шахт. Під землею залишилось майже 2600 гірників, триває їх підйом на поверхню.

Росія знеструмила 8 шахт на Дніпропетровщині

Внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.

Повідомляється, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.