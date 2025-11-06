Російський удар знеструмив шахти на Дніпропетровщині — майже 2600 гірників рятують з-під землі

Через російський удар у Дніпропетровській області 6 листопада знеструмлено вісім шахт. Під землею залишилось майже 2600 гірників, триває їх підйом на поверхню.
Головні тези:
- У результаті російського удару у Дніпропетровській області було знеструмлено вісім шахт, де залишилося майже 2600 гірників.
- Рятувальники та персонал шахт активно працюють над виведенням людей на поверхню, немає повідомлень про жертви серед гірників.
- Міністерка енергетики України вважає, що ця атака Росії є частиною енергетичного терору та загрожує життю тисяч гірників у зимовий період.
Росія знеструмила 8 шахт на Дніпропетровщині
Внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.
Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. РФ продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла — залишити українців без світла і тепла взимку, — заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
