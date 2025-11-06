Российский удар обесточил шахты на Днепропетровщине — почти 2600 горняков спасают из-под земли

Из-за российского удара в Днепропетровской области 6 ноября обесточены восемь шахт. Под землей осталось около 2600 горняков, продолжается их подъем на поверхность.

Россия обесточила 8 шахт на Днепропетровщине

В результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков.

Сообщается, что спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. Поделиться

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.