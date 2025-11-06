Российский удар обесточил шахты на Днепропетровщине — почти 2600 горняков спасают из-под земли
Категория
Украина
Дата публикации

Российский удар обесточил шахты на Днепропетровщине — почти 2600 горняков спасают из-под земли

Министерство энергетики Украины
шахта
Read in English
Читати українською

Из-за российского удара в Днепропетровской области 6 ноября обесточены восемь шахт. Под землей осталось около 2600 горняков, продолжается их подъем на поверхность.

Главные тезисы

  • Российский удар привел к обесточиванию восьми шахт на Днепропетровщине, где находилось около 2600 горняков.
  • Спасатели и персонал шахт работают над выводом горняков на поверхность, не сообщается о жертвах.
  • Министр энергетики Украины предупреждает о чрезвычайной ситуации, называя атаку России частью энергетического террора.

Россия обесточила 8 шахт на Днепропетровщине

В результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков.

Сообщается, что спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. РФ продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна — оставить украинцев без света и тепла зимой, — заявила министерка энергетики Украины Светлана Гринчук.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала угольное предприятие в Днепропетровской области
ДТЭК
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили 2 человека и ранили еще 7 на Днепропетровщине
Последствия российского террора в Днепропетровской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Днепропетровщину — есть погибшие и раненые в Самарском районе
ДСНС Украины
огонь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?