Российский удар обесточил шахты на Днепропетровщине — почти 2600 горняков спасают из-под земли

Из-за российского удара в Днепропетровской области 6 ноября обесточены восемь шахт. Под землей осталось около 2600 горняков, продолжается их подъем на поверхность.
Главные тезисы
- Российский удар привел к обесточиванию восьми шахт на Днепропетровщине, где находилось около 2600 горняков.
- Спасатели и персонал шахт работают над выводом горняков на поверхность, не сообщается о жертвах.
- Министр энергетики Украины предупреждает о чрезвычайной ситуации, называя атаку России частью энергетического террора.
Россия обесточила 8 шахт на Днепропетровщине
В результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.
Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. РФ продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна — оставить украинцев без света и тепла зимой, — заявила министерка энергетики Украины Светлана Гринчук.
