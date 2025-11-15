Роздрібна торгівля у Росії критично обвалилася — у чому справа

У Росії продовжує обвалюватися роздрібна торгівля непродовольчими товарами. "Сбербанк" повідомив, що продажі скорочуються вже сьомий квартал поспіль.

Роздрібна торгівля у Росії критично обвалилася

За даними російського "Сбербанку", в третьому кварталі 2025 року обсяги продажів знизилися в середньому на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в окремих регіонах — до 25%.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Найбільше постраждали магазини одягу та електроніки — через низький попит і накопичення товарних залишків закриваються торгові точки.

Основні причини падіння — економічне охолодження, висока ключова ставка та подорожчання кредитів. Росіяни все частіше відкладають великі покупки та переходять до моделі заощаджень. Додатковий тиск на ринок чинять очікувані нові податки та збори.

Одночасно з падінням продажів непродовольчих товарів фіксується й скорочення споживання продуктів у натуральному вимірі.

Експерти ЦПД зазначили, що це свідчить про реальне погіршення добробуту населення, попри заяви Кремля про "зростання доходів".