Роздрібна торгівля у Росії критично обвалилася — у чому справа
Роздрібна торгівля у Росії критично обвалилася — у чому справа

Центр протидії дезінформації
торгівля
У Росії продовжує обвалюватися роздрібна торгівля непродовольчими товарами. "Сбербанк" повідомив, що продажі скорочуються вже сьомий квартал поспіль.

Головні тези:

  • Продажі непродовольчих товарів у роздрібній торгівлі в Росії знизилися в середньому на 7% у третьому кварталі 2025 року.
  • Причинами кризи є: економічне охолодження, висока ключова ставка та подорожчання кредитів, що призвело до зменшення попиту та закриття торгових точок.
  • Росіяни відкладають великі покупки та переходять до моделі заощаджень через погіршення добробуту та очікувані нові податки.

Роздрібна торгівля у Росії критично обвалилася

За даними російського "Сбербанку", в третьому кварталі 2025 року обсяги продажів знизилися в середньому на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в окремих регіонах — до 25%.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Найбільше постраждали магазини одягу та електроніки — через низький попит і накопичення товарних залишків закриваються торгові точки.

Основні причини падіння — економічне охолодження, висока ключова ставка та подорожчання кредитів. Росіяни все частіше відкладають великі покупки та переходять до моделі заощаджень. Додатковий тиск на ринок чинять очікувані нові податки та збори.

Одночасно з падінням продажів непродовольчих товарів фіксується й скорочення споживання продуктів у натуральному вимірі.

Експерти ЦПД зазначили, що це свідчить про реальне погіршення добробуту населення, попри заяви Кремля про "зростання доходів".

Російська економіка входить у фазу системного ослаблення, яку влада вже не може приховати маніпуляціями зі "зростанням доходів" у статистиці.

