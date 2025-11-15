Роздрібна торгівля у Росії критично обвалилася — у чому справа

У Росії продовжує обвалюватися роздрібна торгівля непродовольчими товарами. "Сбербанк" повідомив, що продажі скорочуються вже сьомий квартал поспіль.
Головні тези:
- Продажі непродовольчих товарів у роздрібній торгівлі в Росії знизилися в середньому на 7% у третьому кварталі 2025 року.
- Причинами кризи є: економічне охолодження, висока ключова ставка та подорожчання кредитів, що призвело до зменшення попиту та закриття торгових точок.
- Росіяни відкладають великі покупки та переходять до моделі заощаджень через погіршення добробуту та очікувані нові податки.
Роздрібна торгівля у Росії критично обвалилася
За даними російського "Сбербанку", в третьому кварталі 2025 року обсяги продажів знизилися в середньому на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в окремих регіонах — до 25%.
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Основні причини падіння — економічне охолодження, висока ключова ставка та подорожчання кредитів. Росіяни все частіше відкладають великі покупки та переходять до моделі заощаджень. Додатковий тиск на ринок чинять очікувані нові податки та збори.
Одночасно з падінням продажів непродовольчих товарів фіксується й скорочення споживання продуктів у натуральному вимірі.
Експерти ЦПД зазначили, що це свідчить про реальне погіршення добробуту населення, попри заяви Кремля про "зростання доходів".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-