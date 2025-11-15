Розничная торговля в России критически рухнула — в чем дело
Розничная торговля в России критически рухнула — в чем дело

В России продолжает обрушиваться розничная торговля непродовольственными продуктами. Сбербанк сообщил, что продажи сокращаются уже седьмой квартал подряд.

  • Продажи непродовольственных товаров в розничной торговле России сократились в среднем на 7% в третьем квартале 2025 года, что свидетельствует о критическом рухнувшем рынке.
  • Причины кризиса включают в себя экономическое охлаждение, высокую ключевую ставку и удорожание кредитов, вызывающие уменьшение спроса и закрытие торговых точек.
  • Россияне переходят к модели сбережений и откладывают большие покупки из-за ухудшения благосостояния и ожидания новых налогов.

Розничная торговля в России критически рухнула

По данным российского Сбербанка, в третьем квартале 2025 года объемы продаж снизились в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в отдельных регионах — до 25%.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Больше всего пострадали магазины одежды и электроники — из-за низкого спроса и накопления товарных остатков закрываются торговые точки.

Основные причины падения — экономическое охлаждение, высокая ключевая ставка и удорожание кредитов. Россияне все чаще откладывают большие покупки и переходят к модели сбережений. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидаемые новые налоги и сборы.

Одновременно с падением продаж непродовольственных товаров фиксируется и сокращение потребления продуктов в натуральном измерении.

Эксперты ЦПИ отметили, что это свидетельствует о реальном ухудшении благосостояния населения, несмотря на заявления Кремля о "росте доходов".

Российская экономика входит в фазу системного ослабления, которую власти уже не могут скрыть манипуляциями с ростом доходов в статистике.

