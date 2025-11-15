Розничная торговля в России критически рухнула — в чем дело

В России продолжает обрушиваться розничная торговля непродовольственными продуктами. Сбербанк сообщил, что продажи сокращаются уже седьмой квартал подряд.

Розничная торговля в России критически рухнула

По данным российского Сбербанка, в третьем квартале 2025 года объемы продаж снизились в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в отдельных регионах — до 25%.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Больше всего пострадали магазины одежды и электроники — из-за низкого спроса и накопления товарных остатков закрываются торговые точки. Поделиться

Основные причины падения — экономическое охлаждение, высокая ключевая ставка и удорожание кредитов. Россияне все чаще откладывают большие покупки и переходят к модели сбережений. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидаемые новые налоги и сборы.

Одновременно с падением продаж непродовольственных товаров фиксируется и сокращение потребления продуктов в натуральном измерении.

Эксперты ЦПИ отметили, что это свидетельствует о реальном ухудшении благосостояния населения, несмотря на заявления Кремля о "росте доходов".