В России продолжает обрушиваться розничная торговля непродовольственными продуктами. Сбербанк сообщил, что продажи сокращаются уже седьмой квартал подряд.
Главные тезисы
- Продажи непродовольственных товаров в розничной торговле России сократились в среднем на 7% в третьем квартале 2025 года, что свидетельствует о критическом рухнувшем рынке.
- Причины кризиса включают в себя экономическое охлаждение, высокую ключевую ставку и удорожание кредитов, вызывающие уменьшение спроса и закрытие торговых точек.
- Россияне переходят к модели сбережений и откладывают большие покупки из-за ухудшения благосостояния и ожидания новых налогов.
Розничная торговля в России критически рухнула
По данным российского Сбербанка, в третьем квартале 2025 года объемы продаж снизились в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в отдельных регионах — до 25%.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Основные причины падения — экономическое охлаждение, высокая ключевая ставка и удорожание кредитов. Россияне все чаще откладывают большие покупки и переходят к модели сбережений. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидаемые новые налоги и сборы.
Одновременно с падением продаж непродовольственных товаров фиксируется и сокращение потребления продуктов в натуральном измерении.
Эксперты ЦПИ отметили, что это свидетельствует о реальном ухудшении благосостояния населения, несмотря на заявления Кремля о "росте доходов".
