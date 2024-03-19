Розгінний блок російської ракети врізався в будинок під Бєлгородом — фото

В РФ в будинок впав розгінний блок ракети

Як повідомляють росЗМІ, інцидент трапився ще 17 березня, але про неї мовчали дві доби, перш ніж інформація просочилася у ЗМІ. Об’єкт впав на вулиці Троїцька, 8. Було пошкоджено будинок й отримала травми одна жінка.

Ймовірно, це була частина ракети російської протиповітряної оборони. Ракета ППО має пристрій самоліквідації, тож на землю може впасти лише її розгінний блок. У російських пабліках з'явилися фото цегляного будинку, в стіні якого застряг об’єкт, схожий на хвостову частину ракети.

Коментатори зазначають, що на фото об'єкт, схожий на розгінний блок ракети ППО "Панцир-С1". Подібний випадок був у листопаді 2023 року, коли розгінний блок "Панциря" пробив стіну будинку в Підмосков'ї.

Фото — росЗМІ

Що відбувається у прикордонних областях РФ

12 березня добровольчі російські батальйони "Російський добровольчий корпус", Легіон “Свобода Росії“ та Сибірський батальйон прорвали кордон у Бєлгородській та Курській областях та взяли під контроль кілька населених пунктів.

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську, а жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

16 березня Міністерство оборони РФ відзвітувало про "успішну" роботу ППО у Бєлгородській області.

Там стверджують, що нібито вночі було знищено п'ять безпілотників у Курській області, три дрони, реактивний снаряд та ракету "Точка-У" у Бєлгородській області.