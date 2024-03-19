Разгонный блок российской ракеты врезался в дом под Белгородом – фото

В РФ в дом упал разгонный блок ракеты

Как сообщают росСМИ, инцидент произошел еще 17 марта, но о нем молчали двое суток, прежде чем информация просочилась в СМИ. Объект рухнул на улице Троицкая, 8. Был поврежден дом и получила травмы одна женщина.

Вероятно, это была часть ракеты российской противовоздушной обороны. Ракета ПВО имеет устройство самоликвидации, так что на землю может упасть только ее разгонный блок. В российских пабликах появились фото кирпичного дома, в стене которого застрял объект, похожий на хвостовую часть ракеты.

Комментаторы отмечают, что на фото объект похож на разгонный блок ракеты ПВО "Панцирь-С1". Подобный случай произошел в ноябре 2023 года, когда разгонный блок "Панциря" пробил стену дома в Подмосковье.

Фото — росСМИ

Что происходит в приграничных областях РФ

12 марта добровольческие российские батальоны "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу в Белгородской и Курской областях и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

16 марта Министерство обороны РФ отчиталось об "успешной" работе ПВО в Белгородской области.

Там утверждают, что якобы ночью были уничтожены пять беспилотников в Курской области, три дрона, реактивный снаряд и ракета "Точка-У" в Белгородской области.