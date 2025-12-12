Видання The Telegraph дізналося від своїх інсайдерів, що міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла усунули від переговорного процесу щодо врегулювання російської війни проти України.

Що відбувається в Пентагоні

За словами анонімних джерел, рішення про відсторонення Дрісколла стало наслідком дедалі більш параноїдальних настроїв міністра оборони США Піта Гегсета.

Інсайдери розповідають, що главі Пентагону не надто сподобалося те, що Дрісколл перевищує свої повноваження.

Він (Дрісколл — ред.), як вважається, надто старався, і йому дали по руках, — стверджують джерела ЗМІ. Поширити

Що важливо розуміти, усе це відбувається у той час, коли Міноборони США охопила атмосфера параної, хаосу і конфліктів.

Певний час Дрісколл намагався залишатися осторонь брудних інтриг, однак це його не надто допомогло.

Його авторитет в адміністрації Дональда Трампа швидко зростав, і він ставав все більш популярним серед європейців завдяки своєму досвіду і врівноваженості. Поширити

Саме Дрісколл намагався переконати українського лідера Володимира Зеленського прийняти першу версію “мирного плану” США для завершення війни.