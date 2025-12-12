Розкол у Пентагоні може вплинути на відносини України та США
Розкол у Пентагоні може вплинути на відносини України та США

Що відбувається в Пентагоні
Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph дізналося від своїх інсайдерів, що міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла усунули від переговорного процесу щодо врегулювання російської війни проти України.

Головні тези:

  • Дрісколл грав роль “поганого поліцейського" під час переговорів з Україною.
  • Він повинен був змусити Зеленського піти на болючі поступки, однак не зміг.

За словами анонімних джерел, рішення про відсторонення Дрісколла стало наслідком дедалі більш параноїдальних настроїв міністра оборони США Піта Гегсета.

Інсайдери розповідають, що главі Пентагону не надто сподобалося те, що Дрісколл перевищує свої повноваження.

Він (Дрісколл — ред.), як вважається, надто старався, і йому дали по руках, — стверджують джерела ЗМІ.

Що важливо розуміти, усе це відбувається у той час, коли Міноборони США охопила атмосфера параної, хаосу і конфліктів.

Певний час Дрісколл намагався залишатися осторонь брудних інтриг, однак це його не надто допомогло.

Його авторитет в адміністрації Дональда Трампа швидко зростав, і він ставав все більш популярним серед європейців завдяки своєму досвіду і врівноваженості.

Саме Дрісколл намагався переконати українського лідера Володимира Зеленського прийняти першу версію “мирного плану” США для завершення війни.

Як стверджують, в Офісі президента України він вдавався не лише до погроз та залякувань, а навіть зривався на лайку.

