Издание The Telegraph узнало от своих инсайдеров, что министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла отстранили от переговорного процесса по урегулированию российской войны против Украины.

Что происходит в Пентагоне

По словам анонимных источников, решение об отстранении Дрисколла стало следствием все более параноидальных настроений министра обороны США Пита Хегсета.

Инсайдеры рассказывают, что главе Пентагона не очень понравилось то, что Дрисколл превышает свои полномочия.

Он (Дрисколл — ред.), как считается, слишком старался, и ему дали по рукам, — утверждают источники СМИ.

Что важно понимать, все это происходит в то время, когда Минобороны США охватило атмосфера паранойи, хаоса и конфликтов.

Некоторое время Дрисколл пытался оставаться в стороне от грязных интриг, однако это ему не очень помогло.

Его авторитет в администрации Дональда Трампа быстро рос, и он становился все более популярным среди европейцев благодаря своему опыту и уравновешенности.

Именно Дрисколл пытался убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять первую версию "мирного плана" США для завершения войны.