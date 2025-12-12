Издание The Telegraph узнало от своих инсайдеров, что министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла отстранили от переговорного процесса по урегулированию российской войны против Украины.
Главные тезисы
- Дрисколл играл роль "плохого полицейского" во время переговоров с Украиной.
- Он должен был заставить Зеленского согласиться на болезненные уступки, но не смог.
Что происходит в Пентагоне
По словам анонимных источников, решение об отстранении Дрисколла стало следствием все более параноидальных настроений министра обороны США Пита Хегсета.
Инсайдеры рассказывают, что главе Пентагона не очень понравилось то, что Дрисколл превышает свои полномочия.
Что важно понимать, все это происходит в то время, когда Минобороны США охватило атмосфера паранойи, хаоса и конфликтов.
Некоторое время Дрисколл пытался оставаться в стороне от грязных интриг, однако это ему не очень помогло.
Именно Дрисколл пытался убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять первую версию "мирного плана" США для завершения войны.
Как утверждают, в Офисе президента Украины он прибегал не только к угрозам и запугиваниям, но даже срывался на брань.
