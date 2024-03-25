Розвідка Британії оцінила шанси Росії на створення двох нових армій

Розвідка Великої Британії проаналізувала, чи здатна РФ сформувати і забезпечити дві нові армії, створення яких раніше анонсував російський міністр оборони Сергєй Шойгу.

РФ навряд чи зможе створити дві повноцінні армії

У розвідці зазначили, що точна дислокація і склад цих підрозділів не були названі, хоча найбільш вірогідним це буде поєднання механізованих бронетанкових артилерійських і логістичних підрозділів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2024.



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Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями російської сторони про створення нових підрозділів і запланованим підвищенням рівня бригад до дивізій.

У відомстві додали, що враховуючи успішні зусилля Росії з набору особового складу, цілком ймовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані людьми.

Однак, зважаючи на обмежену підготовку російських військових, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком ймовірно, що ці підрозділи зіткнуться з подібними проблемами у забезпеченні ресурсами, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що відомо про плани Путіна про створення двох нових армій

20 березня Шойгу заявив, що за наказом Володимира Путіна в Росії сформують нові підрозділи –дніпровську річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катерів флотилії.

Також Шойгу повідомив, що до кінця 2024 року в Росії з'являться дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 437 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 640 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Раніше британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільшими від початку повномасштабної війни.