Разведка Британии оценила шансы России на создание двух новых армий

Разведка Великобритании проанализировала, способна ли РФ сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны Сергей Шойгу.

РФ вряд ли сможет создать две полноценные армии

В разведке отметили, что точная дислокация и состав этих подразделений не были названы, хотя наиболее вероятным будет сочетание механизированных бронетанковых артиллерийских и логистических подразделений.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2024.



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Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предварительными объявлениями российской стороны о создании новых подразделений и запланированном повышением уровня бригад в дивизии.

В ведомстве добавили, что учитывая успешные усилия России по набору личного состава, по всей вероятности, эти подразделения могут быть достаточно укомплектованы людьми.

Однако, учитывая ограниченную подготовку российских военных, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой, по всей вероятности, эти подразделения столкнутся с подобными проблемами в обеспечении ресурсами, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о планах Путина о создании двух новых армий

20 марта Шойгу заявил, что по приказу Владимира Путина в России сформируют новые подразделения – днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также Шойгу сообщил, что до конца 2024 г. в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 437 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 640 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Ранее британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.