Разведка Британии оценила шансы России на создание двух новых армий

Разведка Великобритании проанализировала, способна ли РФ сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны Сергей Шойгу.
РФ вряд ли сможет создать две полноценные армии
В разведке отметили, что точная дислокация и состав этих подразделений не были названы, хотя наиболее вероятным будет сочетание механизированных бронетанковых артиллерийских и логистических подразделений.
Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предварительными объявлениями российской стороны о создании новых подразделений и запланированном повышением уровня бригад в дивизии.
В ведомстве добавили, что учитывая успешные усилия России по набору личного состава, по всей вероятности, эти подразделения могут быть достаточно укомплектованы людьми.
Что известно о планах Путина о создании двух новых армий
20 марта Шойгу заявил, что по приказу Владимира Путина в России сформируют новые подразделения – днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.
Также Шойгу сообщил, что до конца 2024 г. в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.
По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 437 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 640 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.
Ранее британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.
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