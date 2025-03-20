Розвідка Британії озвучила колосальні втрати Росії з 2022 року у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила на війні в Україні близько 900 тис загарбників, з них 200 тис-250 тис загинули.

Росія втратила в Україні 900 тис солдатів з 2022 року

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що армія РФ зазнала приблизно 900 тис втрат (убитими та пораненими) з моменту вторгнення в Україну у 2022 році. Поширити

З них, ймовірно, загинуло 200 — 250 тис російських солдатів, що, за даними розвідки, є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 March 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/GqHiJICQz6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6g1UNLhmVi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2025

Аналітики припускають, що російський диктатор Володимир Путін і російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі вище за життя російських солдатів.

Вони майже напевно готові терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості або еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити.

Також розвідники пишуть, що ﻿Путін і російське керівництво, найімовірніше, значно менше цінують життя російських громадян, які належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах.