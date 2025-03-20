Розвідка Британії озвучила колосальні втрати Росії з 2022 року у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила на війні в Україні близько 900 тис загарбників, з них 200 тис-250 тис загинули.
Головні тези:
- З початку вторгнення до України у 2022 році російська окупаційна армія втратила близько 900 тис військових, 200-250 тис з них загинули.
- Величезні втрати російської армії є найбільшими з часів Другої світової війни та вказують на можливі стратегічні помилки російського військового керівництва.
- Аналіз показує, що російське військове керівництво можливо ставить політичні цілі вище за життя власних солдатів та громадян, особливо етнічних меншин та мешканців бідних регіонів.
Росія втратила в Україні 900 тис солдатів з 2022 року
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
З них, ймовірно, загинуло 200 — 250 тис російських солдатів, що, за даними розвідки, є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 March 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/GqHiJICQz6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6g1UNLhmVi
Аналітики припускають, що російський диктатор Володимир Путін і російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі вище за життя російських солдатів.
Вони майже напевно готові терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості або еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити.
Також розвідники пишуть, що Путін і російське керівництво, найімовірніше, значно менше цінують життя російських громадян, які належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах.
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