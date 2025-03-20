Розвідка Британії озвучила колосальні втрати Росії з 2022 року у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії озвучила колосальні втрати Росії з 2022 року у війні проти України

Ministry of Defence
втрати РФ
Read in English

З початку повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія втратила на війні в Україні близько 900 тис загарбників, з них 200 тис-250 тис загинули.

Головні тези:

  • З початку вторгнення до України у 2022 році російська окупаційна армія втратила близько 900 тис військових, 200-250 тис з них загинули.
  • Величезні втрати російської армії є найбільшими з часів Другої світової війни та вказують на можливі стратегічні помилки російського військового керівництва.
  • Аналіз показує, що російське військове керівництво можливо ставить політичні цілі вище за життя власних солдатів та громадян, особливо етнічних меншин та мешканців бідних регіонів.

Росія втратила в Україні 900 тис солдатів з 2022 року

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що армія РФ зазнала приблизно 900 тис втрат (убитими та пораненими) з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

З них, ймовірно, загинуло 200 — 250 тис російських солдатів, що, за даними розвідки, є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

Аналітики припускають, що російський диктатор Володимир Путін і російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі вище за життя російських солдатів.

Вони майже напевно готові терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості або еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити.

Також розвідники пишуть, що ﻿Путін і російське керівництво, найімовірніше, значно менше цінують життя російських громадян, які належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський озвучив втрати армії РФ у 2025 році — відео
Олександр Сирський
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?