Разведка Британии озвучила колоссальные потери России с 2022 года в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии озвучила колоссальные потери России с 2022 года в войне против Украины

Ministry of Defence
потери
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С начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине около 900 тыс. захватчиков, из них 200 тыс. - 250 тыс. погибли.

Главные тезисы

  • Российская оккупационная армия потеряла около 900 тыс захватчиков на войне против Украины с 2022 года, среди них 200-250 тыс погибли.
  • Потери РФ являются самыми крупными со Второй мировой войны.
  • Британская разведка утверждает, что Владимир Путин и российское военное руководство могут быть готовы к высоким потерям солдат, если это не отразится на поддержке войны со стороны общественности и элиты.

Россия потеряла в Украине 900 тыс солдат с 2022 года

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что армия РФ понесла примерно 900 тыс. потерь (убитыми и ранеными) с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Из них, вероятно, погибло 200-250 тыс российских солдат, что, по данным разведки, является наибольшими потерями России со времен Второй мировой войны.

Аналитики предполагают, что российский диктатор Владимир Путин и российское военное руководство, вероятнее всего, ставят свои цели выше жизни российских солдат.

Они почти наверняка готовы терпеть постоянные высокие потери, если это не будет отрицательно влиять на поддержку войны со стороны общественности или элиты, а также эти потери можно будет заменить.

Также разведчики пишут, что Путин и российское руководство, скорее всего, значительно меньше ценят жизнь российских граждан, принадлежащих к этническим меньшинствам и проживающих в бедных регионах.

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