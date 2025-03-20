Разведка Британии озвучила колоссальные потери России с 2022 года в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине около 900 тыс. захватчиков, из них 200 тыс. - 250 тыс. погибли.
Главные тезисы
- Российская оккупационная армия потеряла около 900 тыс захватчиков на войне против Украины с 2022 года, среди них 200-250 тыс погибли.
- Потери РФ являются самыми крупными со Второй мировой войны.
- Британская разведка утверждает, что Владимир Путин и российское военное руководство могут быть готовы к высоким потерям солдат, если это не отразится на поддержке войны со стороны общественности и элиты.
Россия потеряла в Украине 900 тыс солдат с 2022 года
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Из них, вероятно, погибло 200-250 тыс российских солдат, что, по данным разведки, является наибольшими потерями России со времен Второй мировой войны.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 March 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/GqHiJICQz6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6g1UNLhmVi
Аналитики предполагают, что российский диктатор Владимир Путин и российское военное руководство, вероятнее всего, ставят свои цели выше жизни российских солдат.
Они почти наверняка готовы терпеть постоянные высокие потери, если это не будет отрицательно влиять на поддержку войны со стороны общественности или элиты, а также эти потери можно будет заменить.
Также разведчики пишут, что Путин и российское руководство, скорее всего, значительно меньше ценят жизнь российских граждан, принадлежащих к этническим меньшинствам и проживающих в бедных регионах.
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