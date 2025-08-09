Розвідка Британії розкрила масштаби просування армії РФ у липні

Згідно з даними Міністерства Великої Британії, протягом липня 2025 року російські загарбники, цілком імовірно, просунулися на 500–550 кв. км української території.

Росіяни продовжують повільно рухатися вперед

Британські розвідники звертають увагу на те, що такий самий обсяг територій російські окупанти захопила й у червні 2025 року.

Що важливо розуміти, головні бойові дії точилися на Донеччині — на північний схід і південний захід від Покровська.

Російські загарбники досі роблять все можливе, щоб оточити місто — вони посилюють тиск на інші логістичні маршрути.

РСВ захопили аналогічну територію України в червні 2025 року, після щомісячного збільшення з березня 2025 року. РСВ продовжували тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська, — йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії. Поширити

Окрім того, наголошується, що на Сумщині протягом останніх двох тижнів армія РФ не змогла добитися помітних успіхів.

Британські розвідники дійшли висновку, що колосальні втрати та вдалі контрнаступи ЗСУ зірвали плани Кремля сформувати там буферну зону.