Розвідка Британії розкрила масштаби просування армії РФ у липні

Згідно з даними Міністерства Великої Британії, протягом липня 2025 року російські загарбники, цілком імовірно, просунулися на 500–550 кв. км української території.
Головні тези:
- Найбільша кількість бойових дій відбувалася саме на Донеччині.
- На Сумщині армія РФ не досягла значних успіхів завдяки зусиллям ЗСУ.
Росіяни продовжують повільно рухатися вперед
Британські розвідники звертають увагу на те, що такий самий обсяг територій російські окупанти захопила й у червні 2025 року.
Що важливо розуміти, головні бойові дії точилися на Донеччині — на північний схід і південний захід від Покровська.
Російські загарбники досі роблять все можливе, щоб оточити місто — вони посилюють тиск на інші логістичні маршрути.
Окрім того, наголошується, що на Сумщині протягом останніх двох тижнів армія РФ не змогла добитися помітних успіхів.
Британські розвідники дійшли висновку, що колосальні втрати та вдалі контрнаступи ЗСУ зірвали плани Кремля сформувати там буферну зону.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-