Разведка Британии раскрыла масштабы продвижения армии РФ в июле
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны Британии
Россияне продолжают медленно двигаться вперед
Читати українською

Согласно данным Министерства Великобритании, в течение июля 2025 года российские захватчики, по всей вероятности, продвинулись на 500–550 кв. км украинской территории.

Главные тезисы

  • Наибольшее количество боевых действий происходило именно в Донецкой области.
  • На Сумщине армия РФ не добилась значительных успехов благодаря усилиям ВСУ.

Британские разведчики обращают внимание на то, что такой же объем территорий российские оккупанты захватили и в июне 2025 года.

Что важно понимать, главные боевые действия шли на Донетчине — к северо-востоку и юго-западу от Покровска.

Российские захватчики до сих пор делают все возможное, чтобы оцепить город — они усиливают давление на другие логистические маршруты.

РСВ захватили аналогичную территорию Украины в июне 2025 года после ежемесячного увеличения с марта 2025 года. РСВ продолжали тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно к северо-востоку и юго-западу от Покровска, — сказано в сообщении Минобороны Великобритании.

Кроме того, указано, что на Сумщине за последние две недели армия РФ не смогла добиться заметных успехов.

Британские разведчики пришли к выводу, что колоссальные потери и удачные контрнаступления ВСУ сорвали планы Кремля сформировать там буферную зону.

