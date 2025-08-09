Разведка Британии раскрыла масштабы продвижения армии РФ в июле

Согласно данным Министерства Великобритании, в течение июля 2025 года российские захватчики, по всей вероятности, продвинулись на 500–550 кв. км украинской территории.

Россияне продолжают медленно двигаться вперед

Британские разведчики обращают внимание на то, что такой же объем территорий российские оккупанты захватили и в июне 2025 года.

Что важно понимать, главные боевые действия шли на Донетчине — к северо-востоку и юго-западу от Покровска.

Российские захватчики до сих пор делают все возможное, чтобы оцепить город — они усиливают давление на другие логистические маршруты.

РСВ захватили аналогичную территорию Украины в июне 2025 года после ежемесячного увеличения с марта 2025 года. РСВ продолжали тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно к северо-востоку и юго-западу от Покровска, — сказано в сообщении Минобороны Великобритании. Поделиться

Кроме того, указано, что на Сумщине за последние две недели армия РФ не смогла добиться заметных успехов.

Британские разведчики пришли к выводу, что колоссальные потери и удачные контрнаступления ВСУ сорвали планы Кремля сформировать там буферную зону.