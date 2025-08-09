Разведка Британии раскрыла масштабы продвижения армии РФ в июле

Согласно данным Министерства Великобритании, в течение июля 2025 года российские захватчики, по всей вероятности, продвинулись на 500–550 кв. км украинской территории.
Главные тезисы
- Наибольшее количество боевых действий происходило именно в Донецкой области.
- На Сумщине армия РФ не добилась значительных успехов благодаря усилиям ВСУ.
Россияне продолжают медленно двигаться вперед
Британские разведчики обращают внимание на то, что такой же объем территорий российские оккупанты захватили и в июне 2025 года.
Что важно понимать, главные боевые действия шли на Донетчине — к северо-востоку и юго-западу от Покровска.
Российские захватчики до сих пор делают все возможное, чтобы оцепить город — они усиливают давление на другие логистические маршруты.
Кроме того, указано, что на Сумщине за последние две недели армия РФ не смогла добиться заметных успехов.
Британские разведчики пришли к выводу, что колоссальные потери и удачные контрнаступления ВСУ сорвали планы Кремля сформировать там буферную зону.
