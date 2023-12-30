Розвідка Британії спрогнозувала втрати армії РФ в Україні до 2025 року

За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Великої Британії, зростання щоденних втрат злочинної армії РФ у війні проти України призведе до того, що загальні втрати російських окупантів вже до 2025 року сягнуть півмільйона осіб.

Що відомо про ймовірне зростання втрат армії РФ в Україні протягом 2024 року

Аналітики британської розвідки вказують на те, що протягом 2023 року щоденні втрати особового складу армії РФ в Україні зросли до майже 300 осіб вбитими та пораненими, що перевищує аналогічні показники у 2022 році.

Це зростання щоденних втрат, про які повідомляє українська сторона, майже напевно є свідченням деградації російських сил і їхнього перетворення на "масову армію" нижчої якості та більшої кількості після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року. Росії ймовірно знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів, - йдеться у звіті британської розвідки. Поширити

За словами британських військових аналітиків, у разі зберігання поточних темпів щоденних втрат окупаційної російської армії в Україні протягом 2024 року, до 2025 року втрати злочинної армії РФ перевищать півмільйона осіб вбитими та пораненими.

Розвідка нагадує, що при цьому за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тис осіб.

Що відомо про успіхи ЗСУ протягом 2023 року

За оцінками колишнього нардепа, політолога Олександра Черненка, СБУ прийняла активну участь у відвоюванні Україною в РФ Чорного моря за допомогою морських дронів.

Перемогу на морі американський професор Тімоті Снайдер вважає головною для України в 2023 році. Здобута вона завдяки морським дронам СБУ. Західні фахівці наголошують, що ця розробка Служби змінила баланс сил на Чорному морі. росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію і фактично вимушена була відвести значну частину флоту, а кораблі чф рф постійно злітають в повітря, - зазначає аналітик. Поширити

За його словами, СБУ досягла значних успіхів у бойових діях та протидії агресії окупантів РФ.

Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ (зокрема бійці центру спецоперацій "А") з початку війни – понад 2 млрд доларів. У 2023-ому році тільки танків Служба знищила більше 500. Серед знищених – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких майже 5 млн доларів кожен, - пояснює аналітик. Поширити

Він також визначив успішну боротьбу СБУ із російськими агентами в Україні.