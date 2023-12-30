Розвідка Британії спрогнозувала втрати армії РФ в Україні до 2025 року

За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Великої Британії, зростання щоденних втрат злочинної армії РФ у війні проти України призведе до того, що загальні втрати російських окупантів вже до 2025 року сягнуть півмільйона осіб.
Що відомо про ймовірне зростання втрат армії РФ в Україні протягом 2024 року
Аналітики британської розвідки вказують на те, що протягом 2023 року щоденні втрати особового складу армії РФ в Україні зросли до майже 300 осіб вбитими та пораненими, що перевищує аналогічні показники у 2022 році.
За словами британських військових аналітиків, у разі зберігання поточних темпів щоденних втрат окупаційної російської армії в Україні протягом 2024 року, до 2025 року втрати злочинної армії РФ перевищать півмільйона осіб вбитими та пораненими.
Розвідка нагадує, що при цьому за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тис осіб.
Що відомо про успіхи ЗСУ протягом 2023 року
За оцінками колишнього нардепа, політолога Олександра Черненка, СБУ прийняла активну участь у відвоюванні Україною в РФ Чорного моря за допомогою морських дронів.
За його словами, СБУ досягла значних успіхів у бойових діях та протидії агресії окупантів РФ.
Він також визначив успішну боротьбу СБУ із російськими агентами в Україні.