Разведка Британии спрогнозировала потери армии РФ в Украине к 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии спрогнозировала потери армии РФ в Украине к 2025 году

Армия РФ
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Источник:  online.ua

По информации аналитиков разведки Минобороны Великобритании, рост ежедневных потерь преступной армии РФ в войне против Украины приведет к тому, что общие потери российских оккупантов уже к 2025 году составят полмиллиона человек.

Что известно о вероятном росте потерь армии РФ в Украине в течение 2024 года

Аналитики британской разведки указывают на то, что в течение 2023 года ежедневные потери личного состава армии РФ в Украине выросли почти до 300 человек убитыми и ранеными, что превышает аналогичные показатели в 2022 году.

Этот рост ежедневных потерь, о которых сообщает украинская сторона, почти наверняка свидетельствует о деградации российских сил и их превращении в "массовую армию" более низкого качества и большего количества после "долевой мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года. России, вероятно, понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений, - говорится в отчете британской разведки.

По словам британских военных аналитиков, в случае хранения текущих темпов ежедневных потерь оккупационной российской армии в Украине в течение 2024 года, к 2025 году потери преступной армии РФ превысят полмиллиона человек убитыми и ранеными.

Разведка напоминает, что при этом за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял около 70 тыс человек.

Что известно об успехах ВСУ в течение 2023 года

По оценкам бывшего нардепа, политолога Александра Черненко, СБУ активно участвовала в отвоевании Украиной в РФ Черного моря с помощью морских дронов.

Победу на море американский профессор Тимоти Снайдер считает главной для Украины в 2023 году. Добыта она благодаря морским дронам СБУ. Западные специалисты отмечают, что эта разработка Службы изменила баланс сил на Черном море. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию и фактически вынуждена была отвести значительную часть флота, а корабли ЧФ РФ постоянно взлетают в воздух, - отмечает аналитик.

По его словам, СБУ добилась значительных успехов в боевых действиях и противодействии агрессии оккупантов РФ.

Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ (в том числе бойцы центра спецопераций "А") с начала войны – более 2 млрд долларов. В 2023 году только танков Служба уничтожила более 500. Среди уничтоженных – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых почти 5 млн долларов каждый, - объясняет аналитик.

Он также определил успешную борьбу СБУ с русскими агентами в Украине.

233 наводчика сейчас ждут судебного приговора. 82 предателя уже отбывают длительные сроки заключения. СБУ взялась за тему, которой государство избегало 30 лет и вычистило сетку "агентов в рясах". УПЦ (МП) – разветвленная сеть агентов, которую РФ выстраивала много лет. СБУ впервые за период независимости начала системно разоблачать эту сеть. СБУ расследует более 70 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, - отмечает Черненко.

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