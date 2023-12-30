Разведка Британии спрогнозировала потери армии РФ в Украине к 2025 году

По информации аналитиков разведки Минобороны Великобритании, рост ежедневных потерь преступной армии РФ в войне против Украины приведет к тому, что общие потери российских оккупантов уже к 2025 году составят полмиллиона человек.
Что известно о вероятном росте потерь армии РФ в Украине в течение 2024 года
Аналитики британской разведки указывают на то, что в течение 2023 года ежедневные потери личного состава армии РФ в Украине выросли почти до 300 человек убитыми и ранеными, что превышает аналогичные показатели в 2022 году.
По словам британских военных аналитиков, в случае хранения текущих темпов ежедневных потерь оккупационной российской армии в Украине в течение 2024 года, к 2025 году потери преступной армии РФ превысят полмиллиона человек убитыми и ранеными.
Разведка напоминает, что при этом за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял около 70 тыс человек.
Что известно об успехах ВСУ в течение 2023 года
По оценкам бывшего нардепа, политолога Александра Черненко, СБУ активно участвовала в отвоевании Украиной в РФ Черного моря с помощью морских дронов.
По его словам, СБУ добилась значительных успехов в боевых действиях и противодействии агрессии оккупантов РФ.
Он также определил успешную борьбу СБУ с русскими агентами в Украине.