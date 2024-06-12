За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, окупаційна армія РФ, скоріш за все, досягла обмеженого прориву до східного передмісття Часового Яру на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Розвідка Британії зазначає, що скоріш за все, російські окупанти також захопили Іванівське на південний схід від Часового Яру.

Наразі бої ведуться вже на території міста, однак українські військові чинять шалений опір підрозділам злочинної армії РФ.

Аналітики британської розвідки підкреслюють, що, ймовірно, російські окупанти все ще перебувають на на східній стороні каналу, який проходить через місто і перешкоджає їхньому подальшому просуванню.

Для наступу російські окупанти використовують піхотні групи і зазначають численних втрат.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 June 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Z1jVFuNkk7 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/h1sLfJskfB — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 12, 2024

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Крім того, повідомляється про артилерійські удари по місту із застосуванням термобаричних боєприпасів.

Часів Яр, ймовірно, становить цінність для Росії через своє стратегічне становище на плато, а також через його історичне використання як логістичний вузол для ЗСУ, - пояснюють в Міноборони Британії. Поширити

Оновлена 11 червня карта аналітичного проекту DeepState показувала, що російські війська захопили село Іванівське.

Що кажуть у Генштабі

За інформацією Генштабу, найбільш напруженим напрямком бойових дій залишається район Покровська на Донеччині.

Окупаційна армія РФ намагається просунутись там одразу на трьох ділянках.

Протягом минулої доби українські військові вже 98 разів вступали у бій із воєнними злочинцями армії РФ.

Російські окупанти не припиняють спроб атак у Вовчанську на Харківщині.

В районі Куп’янська злочинна армія РФ здійснила невдалу спробу атаки поблизу Петропавлівки.

Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.

Протягом доби на цих напрямках українські військові ліквідували 86 російських загарбників.

У напрямку Лимана точаться бойові дії поблизу Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва.

Протягом 11 червня російські окупанти втратили на цьому напрямку 141 військового.

В районі Сіверська тривають бойові дії поблизу Спірного та Роздолівки, де українські військові вже відбили 2 ворожі атаки з 11.

У напрямку Краматорська протягом доби втрати ворога склали 64 окупанти, з яких 25 - загинули.

У напрямку Покровська російські окупанти намагаються просунутись поблизу Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська.

У цих районах українськими військовими вже відбито 3 ворожі атаки з 10.

Минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив 235 осіб.

Тривають бої в районах Красногорівки та Георгіївки.

Відбито дві атаки окупаційної армії РФ в районі Малої Токмачки у Запорізькій області.