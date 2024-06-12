По информации разведки Минобороны Великобритании, оккупационная армия РФ, скорее всего, достигла ограниченного прорыва к восточному пригороду Часового Яра в Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Разведка Британии отмечает, что, скорее всего, российские оккупанты также захватили Ивановское юго-восточнее Часового Яра.

Пока бои ведутся уже на территории города, однако украинские военные сопротивляются подразделениям преступной армии РФ.

Аналитики британской разведки подчеркивают, что, вероятно, российские оккупанты все еще находятся на восточной стороне канала, который проходит через город и препятствует их дальнейшему продвижению.

Для наступления российские оккупанты используют пехотные группы и отмечают многочисленные потери.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 June 2024.



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Кроме того, сообщается об артиллерийских ударах по городу с применением термобарических боеприпасов.

Часов Яр, вероятно, составляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования как логистический узел для ВСУ, - объясняют в Минобороны Британии. Поделиться

Обновленная 11 июня карта аналитического проекта DeepState показывала, что российские войска захватили село Ивановское.

Что говорят в Генштабе

По информации Генштаба, наиболее напряженным направлением боевых действий остается район Покровска Донецкой области.

Оккупационная армия РФ пытается продвинуться там сразу на трех участках.

За прошедшие сутки украинские военные уже 98 раз вступали в бой с военными преступниками армии РФ.

Российские оккупанты не прекращают попыток атак в Волчанске на Харьковщине.

В районе Купянская преступная армия РФ предприняла неудачную попытку атаки вблизи Петропавловки.

Напряженная ситуация возле Мясожаровки, где продолжается бой.

В течение суток по этим направлениям украинские военные ликвидировали 86 российских захватчиков.

В направлении Лимана идут боевые действия вблизи Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества.

В течение 11 июня российские оккупанты потеряли в этом направлении 141 военного.

В районе Северска продолжаются боевые действия вблизи Спирного и Раздолевки, где украинские военные уже отбили 2 вражеских атаки из 11.

В направлении Краматорска в течение суток потери врага составили 64 кафира, из которых 25 - погибли.

В направлении Покровска российские оккупанты пытаются продвинуться вблизи Калинового, Новоалександровки и Новопокровска.

В этих районах украинскими военными уже отбиты 3 вражеских атаки из 10.

За прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял 235 человек.

Продолжаются бои в районах Красногоровки и Георгиевки.

Отражены две атаки оккупационной армии РФ в районе Малой Токмачки в Запорожской области.