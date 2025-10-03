Розвідка Данії розкрила нову тактику Путіна для ослаблення України
Данія розуміє, чого добивається Путін
Джерело:  DR

Російський диктатор Володимир Путін розпочав гібридну війну проти Данії та інших країн НАТО. Головна мета Кремля — залякати союзників Києва та змусити їх відмовитися від військової та фінансової допомоги Україні.

Головні тези:

  • Путін вдається до всіх можливих сценаріїв ослаблення України.
  • Союзники Києва уже усвідомили, що насправді відбувається.

Данія розуміє, чого добивається Путін

З важливим попередженням виступив директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль.

Він звернув увагу на те, що країна-агресорка використовує військові засоби, зокрема агресивним способом, щоб чинити тиск на союзників України.

Попри це, Путін поки боїться переходити межі збройного конфлікту.

Росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці Росії, — наголосив Томас Аренкіль.

Він також офіційно підтвердив, що Путін використовує проти його країни інструменти, які були б немислимі до війни в Україні.

Ми хочемо продемонструвати військову силу, не вступаючи в прямий збройний конфлікт, — підкреслив очільник розвідки.

Що важливо розуміти, кілька днів тому на тлі появи невідомих дронів тимчасово закрили шість данських військових і цивільних аеропортів.

Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен визнала, що йдеться про повноцінну гібридну атаку на її країну.

