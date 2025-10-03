Разведка Дании раскрыла новую тактику Путина для ослабления Украины
Разведка Дании раскрыла новую тактику Путина для ослабления Украины

Дания понимает, чего добивается Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  DR

Российский диктатор Владимир Путин начал гибридную войну против Дании и других стран НАТО. Главная цель Кремля – запугать союзников Киева и заставить их отказаться от военной и финансовой помощи Украине.

Главные тезисы

  • Путин прибегает ко всем возможным сценариям ослабления Украины.
  • Союзники Киева уже осознали, что на самом деле происходит.

Дания понимает, чего добивается Путин

С важным предупреждением выступил директор датской службы военной разведки Томас Аренкиль.

Он обратил внимание на то, что страна-агрессорка использует военные средства, в частности агрессивным способом, чтобы оказывать давление на союзников Украины.

Несмотря на это, Путин пока опасается переходить границы вооруженного конфликта.

Россия хочет создать неопределенность и внутренние разногласия среди союзников, чтобы мы перестали поддерживать Украину и не позволили нам принимать решения, противоречащие их интересам и еще больше вредящие экономике России, — подчеркнул Томас Аренкиль.

Он также официально подтвердил, что Путин использует против его страны инструменты, которые были бы немыслимы до войны в Украине.

Мы хотим продемонстрировать военную силу, не вступая в прямой вооруженный конфликт, — подчеркнул глава разведки.

Что важно понимать, несколько дней назад на фоне появления неизвестных дронов временно закрыли шесть датских военных и гражданских аэропортов.

Премьер-министр Мэтте Фредериксен признала, что речь идет о полноценной гибридной атаке на ее страну.

