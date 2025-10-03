Разведка Дании раскрыла новую тактику Путина для ослабления Украины

Российский диктатор Владимир Путин начал гибридную войну против Дании и других стран НАТО. Главная цель Кремля – запугать союзников Киева и заставить их отказаться от военной и финансовой помощи Украине.
Главные тезисы
- Путин прибегает ко всем возможным сценариям ослабления Украины.
- Союзники Киева уже осознали, что на самом деле происходит.
Дания понимает, чего добивается Путин
С важным предупреждением выступил директор датской службы военной разведки Томас Аренкиль.
Он обратил внимание на то, что страна-агрессорка использует военные средства, в частности агрессивным способом, чтобы оказывать давление на союзников Украины.
Несмотря на это, Путин пока опасается переходить границы вооруженного конфликта.
Он также официально подтвердил, что Путин использует против его страны инструменты, которые были бы немыслимы до войны в Украине.
Что важно понимать, несколько дней назад на фоне появления неизвестных дронов временно закрыли шесть датских военных и гражданских аэропортов.
Премьер-министр Мэтте Фредериксен признала, что речь идет о полноценной гибридной атаке на ее страну.
