Розвідка ВМС врятувала ветерана ЗСУ та нацгвардійця з окупованої Луганщини

Бійці Загону спеціальної розвідки ВМС “Янголи” повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ і 34-річного військовослужбовця Національної гвардії України. Вони тривалий час були бранцями окупантів на Луганщині.

Що відомо про нову успішну операцію ВМС

Вона була реалізована за координації військового омбудсмана Ольги Решетилової.

Бійці Загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ і 34-річного військовослужбовця Національної гвардії України, який понад три роки вважався зниклим безвісти, а насправді був у полоні й рабстві на тимчасово окупованій території. Поширити

Важливу інформацію Ользі Решетиловій передала мама ветерана, яка також є чинною військовослужбовицею Збройних Сил України.

Саме вона звернулася до військового омбудсмана з даними про те, що її син переховується на тимчасово окупованій частині Луганщини після численних катувань.

Згодом також стало відомо, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ.