Разведка ВМС спасла ветерана ВСУ и нацгвардейца из оккупированной Луганщины

Бойцы Отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" вернули домой 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Они долгое время были пленниками окупантов в Луганской области.
Главные тезисы
- Мать ветерана передала военному омбудсмену важную информацию о местонахождении ее сына.
- Параллельно удалось спасти жизнь бойца НГУ.
Что известно о новой успешной операции ВМС
Она была реализована при координации военного омбудсмана Ольги Решетиловой.
Важную информацию Ольге Решетиловой передала мама ветерана, также действующая военнослужащая Вооруженных Сил Украины.
Именно она обратилась к военному омбудсману с данными о том, что ее сын скрывается на временно оккупированной части Луганской области после многочисленных пыток.
Впоследствии стало известно, что недалеко от него буквально в рабстве у одного из коллаборантов находится действующий военнослужащий НГУ.
