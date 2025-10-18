Разведка ВМС спасла ветерана ВСУ и нацгвардейца из оккупированной Луганщины

Бойцы Отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" вернули домой 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Они долгое время были пленниками окупантов в Луганской области.

Что известно о новой успешной операции ВМС

Она была реализована при координации военного омбудсмана Ольги Решетиловой.

Бойцы Отряда специальной разведки ВМС «Ангелы» вернули домой 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины, который более трех лет считался пропавшим без вести, а на самом деле был в плену и рабстве на временно оккупированной территории.

Важную информацию Ольге Решетиловой передала мама ветерана, также действующая военнослужащая Вооруженных Сил Украины.

Именно она обратилась к военному омбудсману с данными о том, что ее сын скрывается на временно оккупированной части Луганской области после многочисленных пыток.

Впоследствии стало известно, что недалеко от него буквально в рабстве у одного из коллаборантов находится действующий военнослужащий НГУ.