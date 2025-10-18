Разведка ВМС спасла ветерана ВСУ и нацгвардейца из оккупированной Луганщины
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка ВМС спасла ветерана ВСУ и нацгвардейца из оккупированной Луганщины

Что известно о новой успешной операции ВМС
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Бойцы Отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" вернули домой 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Они долгое время были пленниками окупантов в Луганской области.

Главные тезисы

  • Мать ветерана передала военному омбудсмену важную информацию о местонахождении ее сына.
  • Параллельно удалось спасти жизнь бойца НГУ.

Что известно о новой успешной операции ВМС

Она была реализована при координации военного омбудсмана Ольги Решетиловой.

Бойцы Отряда специальной разведки ВМС «Ангелы» вернули домой 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины, который более трех лет считался пропавшим без вести, а на самом деле был в плену и рабстве на временно оккупированной территории.

Важную информацию Ольге Решетиловой передала мама ветерана, также действующая военнослужащая Вооруженных Сил Украины.

Именно она обратилась к военному омбудсману с данными о том, что ее сын скрывается на временно оккупированной части Луганской области после многочисленных пыток.

Впоследствии стало известно, что недалеко от него буквально в рабстве у одного из коллаборантов находится действующий военнослужащий НГУ.

По факту происходили две параллельных операции — ребят на какой-то этап выводили отдельно друг от друга. И военный НГУ, и ветеран ВСУ не знали детального плана — они четко следовали указаниям.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин разозлил Трампа ахинеей о Рюрике и Украине
Трамп ощутил на себе последствия "эрудиции" Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Более 25 тысяч военных сбежало из Центрального военного округа РФ
ГУР
Дезертирство в России набирает обороты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина должна выработать свою гранд-стратегию — Буданов
ГУР
Буданов раскрыл свое видениевой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?