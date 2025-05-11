"Большой прогресс". Трамп подвел итоги переговоров с Китаем

По словам президента США Дональда Трампа, он и его команда смогли добиться существенного прогресса в рамках проходивших в Швейцарии торговых переговоров между Штатами и Китаем.

Трамп доволен ходом переговоров с Китаем

По мнению американского лидера, переговоры проходили в "дружеской и конструктивной атмосфере".

Дональд Трамп также подчеркнул, что официальные Вашингтон и Пекин успели обсудить многие вопросы и добились многих договоренностей.

В дружеской, но конструктивной атмосфере согласована полная перезагрузка отношений. Мы хотим, чтобы в интересах как Китая, так и США Китай открылся для американского бизнеса. Достигнут большой прогресс, — заявил Дональд Трамп. Поделиться

Что важно понимать, глава Минфина США Скотт Бессент и главный торговый представитель США Джемисон Грир встретились в Швейцарии с китайским экономическим руководителем Хе Лифэном для переговоров.

По мнению Белого дома, именно они могут стать первым шагом к урегулированию торговых споров.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

Только недавно стало ясно, что Вашингтон и Пекин готовы к взаимным уступкам.