"Большой прогресс". Трамп подвел итоги переговоров с Китаем

По словам президента США Дональда Трампа, он и его команда смогли добиться существенного прогресса в рамках проходивших в Швейцарии торговых переговоров между Штатами и Китаем.
Главные тезисы
- Трамп оценил переговоры с Китаем как успешные и конструктивные.
- Оговоренные соглашения направлены на полную перезагрузку отношений между странами.
Трамп доволен ходом переговоров с Китаем
По мнению американского лидера, переговоры проходили в "дружеской и конструктивной атмосфере".
Дональд Трамп также подчеркнул, что официальные Вашингтон и Пекин успели обсудить многие вопросы и добились многих договоренностей.
Что важно понимать, глава Минфина США Скотт Бессент и главный торговый представитель США Джемисон Грир встретились в Швейцарии с китайским экономическим руководителем Хе Лифэном для переговоров.
По мнению Белого дома, именно они могут стать первым шагом к урегулированию торговых споров.
Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.
Только недавно стало ясно, что Вашингтон и Пекин готовы к взаимным уступкам.
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