"Большой прогресс". Трамп подвел итоги переговоров с Китаем
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Экономика
Дата публикации

"Большой прогресс". Трамп подвел итоги переговоров с Китаем

Трамп доволен ходом переговоров с Китаем
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Источник:  online.ua

По словам президента США Дональда Трампа, он и его команда смогли добиться существенного прогресса в рамках проходивших в Швейцарии торговых переговоров между Штатами и Китаем.

Главные тезисы

  • Трамп оценил переговоры с Китаем как успешные и конструктивные.
  • Оговоренные соглашения направлены на полную перезагрузку отношений между странами.

Трамп доволен ходом переговоров с Китаем

По мнению американского лидера, переговоры проходили в "дружеской и конструктивной атмосфере".

Дональд Трамп также подчеркнул, что официальные Вашингтон и Пекин успели обсудить многие вопросы и добились многих договоренностей.

В дружеской, но конструктивной атмосфере согласована полная перезагрузка отношений. Мы хотим, чтобы в интересах как Китая, так и США Китай открылся для американского бизнеса. Достигнут большой прогресс, — заявил Дональд Трамп.

Что важно понимать, глава Минфина США Скотт Бессент и главный торговый представитель США Джемисон Грир встретились в Швейцарии с китайским экономическим руководителем Хе Лифэном для переговоров.

По мнению Белого дома, именно они могут стать первым шагом к урегулированию торговых споров.

Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.

Только недавно стало ясно, что Вашингтон и Пекин готовы к взаимным уступкам.

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