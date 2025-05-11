"Великий прогрес". Трамп підбив підсумки переговорів з Китаєм

За словами президента США Дональда Трампа, він та його команда змогли добитися суттєвого прогресу у межах торгових переговорів між Штатами та Китаєм, що проходили у Швейцарії.
Головні тези:
- Трамп оцінив переговори з Китаєм як успішні та конструктивні.
- Обговорені угоди спрямовані на повне перезавантаження відносин між країнами.
Трамп задоволений ходом переговорів з Китаєм
На переконання американського лідера, переговори проходили у "дружній та конструктивній атмосфері".
Дональд Трамп також наголосив, що офіційні Вашингтон та Пекін встигли обговорити багато питань і досягли багатьох домовленостей.
Що важливо розуміти, глава Мінфіну США Скотт Бессент і головний торговельний представник США Джемісон Ґрір зустрілись у Швейцарії з китайським економічним керівником Хе Ліфеном для переговорів.
На переконання Білого дому, саме вони можуть стати першим кроком до врегулювання торговельних суперечок.
Лише нещодавно стало зрозуміло, що Вашингтон та Пекін готові до взаємних поступок.
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