"Великий прогрес". Трамп підбив підсумки переговорів з Китаєм

За словами президента США Дональда Трампа, він та його команда змогли добитися суттєвого прогресу у межах торгових переговорів між Штатами та Китаєм, що проходили у Швейцарії.

Трамп задоволений ходом переговорів з Китаєм

На переконання американського лідера, переговори проходили у "дружній та конструктивній атмосфері".

Дональд Трамп також наголосив, що офіційні Вашингтон та Пекін встигли обговорити багато питань і досягли багатьох домовленостей.

У дружній, але конструктивній атмосфері узгоджено повне перезавантаження відносин. Ми хочемо, щоб в інтересах як Китаю, так і США, Китай відкрився для американського бізнесу. Досягнуто великого прогресу. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, глава Мінфіну США Скотт Бессент і головний торговельний представник США Джемісон Ґрір зустрілись у Швейцарії з китайським економічним керівником Хе Ліфеном для переговорів.

На переконання Білого дому, саме вони можуть стати першим кроком до врегулювання торговельних суперечок.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу. Поширити

Лише нещодавно стало зрозуміло, що Вашингтон та Пекін готові до взаємних поступок.