Что будет делать Путин после провозглашения себя "президентом" РФ — ответ аналитиков
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Что будет делать Путин после провозглашения себя "президентом" РФ — ответ аналитиков

Владимир Путин
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Источник:  The Wall Street Journal

Западные аналитики в материале издания The Wall Street Journal отмечают, что после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин начнет новый властный термин в России, он будет усиливать собственные возможности для ведения против Украины и западных стран.

Чего ждать от нового срока Путина в должности руководителя России

Аналитики отмечают, что после начала нового шестилетнего срока в должности главы Кремля диктатор Владимир Путин будет напрямую сосредоточен на продолжении преступной войны против Украины и поиске союзников для усиления альянсов, противостоящих западным странам.

В материале издания отмечается, что в настоящее время в России нет более близкого союзника, чем Китай.

Отмечается, что интересы этих стран будут общими по меньшей мере в течение ближайших месяцев и лет.

Мы были и будем открыты для укрепления хороших отношений со всеми странами, видящими в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они продолжать попытки сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрерывного давления на нашу страну годами или искать путь к сотрудничеству и миру, — цитируют журналисты издание заявление Путина во время так называемой инаугурации в одном из залов Кремля.

Авторы материала делают выводы, что кремлевский диктатор больше всего ценит союзнические отношения с Китаем.

В частности, Китай сыграл ключевую роль в поддержке России в начале преступного вторжения армии РФ в Украину, предоставив российским судам с нефтью вход в свои порты.

При том что официально Китай отрицает поставки в Россию оружия и боеприпасов, китайские компании поставляют стране-агрессорке товары двойного значения, электронику и другие компоненты для изготовления оружия и ракет.

Китай — это спасительный круг для России, — признает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Арон.

Кого еще будет искать в союзниках Путин

Однако Путин также поддерживает тесные связи с Ираном и КНДР.

Кроме беспилотников, Иран в скором времени может отправить баллистические ракеты в Москву.

После того, как Северная Корея предоставила РФ материальные средства, россияне заблокировали ООН от мониторинга международных санкций против Пхеньяна, подвергнув сомнению их ценность, и предложили наложить на них временные ограничения.

То, что у вас есть, — это четыре страны, которые действительно образуют ось. Это удобное партнерство, и оно в данный момент служит интересам Москвы, чтобы держать их более или менее вместе, несмотря на их разногласия, подчеркнул старший советник по вопросам России и Европы в Институте мира США в Вашингтоне Дональд Дженсен.

Путин также планирует провести переговоры с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау после инаугурации, являющейся еще одним свидетельством его сосредоточенности на углублении зарубежных отношений России.

Путин может позволить себе сосредоточить почти все внимание на войне и этих внешних союзах, поскольку на пути внутренней оппозиции уже очень мало. Эскалация волны репрессий заставила умолкнуть почти всех его критиков. Самый известный из них Алексей Навальный умер в феврале в арктической колонии при обстоятельствах, которые до сих пор не выяснены. Другие сбежали в ссылку или, как Владимир Кара-Мурза, отбывают длительные сроки заключения, говорится в материале издания.

Растет ожидание, что перестановки в кабинете министров РФ приведут к тому, что некоторые выдающиеся фигуры уйдут в отставку.

В долгосрочной перспективе Путин, скорее всего, будет сосредоточен на поддержке и развитии отношений, поставивших Россию на пороге достижения решающего преимущества в войне.

Путин будет тратить большую часть своего времени на размышления о войне, включая размышления о внешних отношениях, потому что Россия не в состоянии экономически овладеть всем Западом сама, — прогнозирует профессор политологии Сиракузского университета Брайан Тейлор.

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