Западные аналитики в материале издания The Wall Street Journal отмечают, что после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин начнет новый властный термин в России, он будет усиливать собственные возможности для ведения против Украины и западных стран.
Чего ждать от нового срока Путина в должности руководителя России
Аналитики отмечают, что после начала нового шестилетнего срока в должности главы Кремля диктатор Владимир Путин будет напрямую сосредоточен на продолжении преступной войны против Украины и поиске союзников для усиления альянсов, противостоящих западным странам.
В материале издания отмечается, что в настоящее время в России нет более близкого союзника, чем Китай.
Отмечается, что интересы этих стран будут общими по меньшей мере в течение ближайших месяцев и лет.
Авторы материала делают выводы, что кремлевский диктатор больше всего ценит союзнические отношения с Китаем.
В частности, Китай сыграл ключевую роль в поддержке России в начале преступного вторжения армии РФ в Украину, предоставив российским судам с нефтью вход в свои порты.
При том что официально Китай отрицает поставки в Россию оружия и боеприпасов, китайские компании поставляют стране-агрессорке товары двойного значения, электронику и другие компоненты для изготовления оружия и ракет.
Кого еще будет искать в союзниках Путин
Однако Путин также поддерживает тесные связи с Ираном и КНДР.
Кроме беспилотников, Иран в скором времени может отправить баллистические ракеты в Москву.
После того, как Северная Корея предоставила РФ материальные средства, россияне заблокировали ООН от мониторинга международных санкций против Пхеньяна, подвергнув сомнению их ценность, и предложили наложить на них временные ограничения.
Путин также планирует провести переговоры с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау после инаугурации, являющейся еще одним свидетельством его сосредоточенности на углублении зарубежных отношений России.
Растет ожидание, что перестановки в кабинете министров РФ приведут к тому, что некоторые выдающиеся фигуры уйдут в отставку.
В долгосрочной перспективе Путин, скорее всего, будет сосредоточен на поддержке и развитии отношений, поставивших Россию на пороге достижения решающего преимущества в войне.
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