Західні аналітики у матеріалі видання The Wall Street Journal зазначають, що після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін розпочне новий владний термін в Росії, він посилюватиме власні спроможності для ведення проти України та західних країн.

Чого очікувати від нового терміну Путіна на посаді керівника Росії

Аналітики зазначають, що після початку нового шестирічного терміну на посаді очільника Кремля диктатор Володимир Путін буде безпосередньо зосереджений на продовженні злочинної війни проти України та пошуку союзників для посилення альянсів, які протистоять західним країнам.

У матеріалі видання зазначається, що наразі в Росії не має більш близького союзника за Китай.

Зазначається, що інтереси цих країн будуть спільними щонайменше протягом кількох найближчих місяців та років.

Ми були і будемо відкриті для зміцнення добрих відносин з усіма країнами, які бачать у Росії надійного та чесного партнера. І це справді світова більшість. Ми не відмовляємося від діалогу із західними державами. Вибір за ними: чи мають вони намір продовжувати спроби стримувати розвиток Росії, продовжувати політику агресії, безперервного тиску на нашу країну роками, чи шукати шлях до співпраці та миру, — цитують журналісти видання заяву Путіна під час так званої інавгурації в одному із залів Кремля. Поширити

Автори матеріалу роблять висновки, що кремлівський диктатор понад усе цінує союзницькі відносини з Китаєм.

Зокрема, Китай зіграв ключову роль у підтримці Росії на початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну, надавши російським суднам з нафтою вхід до своїх портів.

При тому, що офіційно Китай заперечує поставки до Росії зброї та боєприпасів, китайські компанії поставляють країні-агресорці товари подвійного значення, електронику та інші компоненти для виготовлення зброї і ракет.

Китай — це рятівний круг для Росії, — визнає старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Леон Арон. Поширити

Кого ще шукатиме в союзники Путін

Однак Путін також підтримує тісні зв’язки з Іраном та КНДР.

Окрім безпілотників, Іран незабаром може надіслати балістичні ракети до Москви.

Після того, як Північна Корея надала РФ матеріальні засоби, росіяни заблокували ООН від моніторингу міжнародних санкцій проти Пхеньяна, поставивши під сумнів їхню цінність, і запропонували накласти на них часові обмеження.

Те, що у вас є, — це ці чотири країни, які справді утворюють вісь. Це зручне партнерство, і воно в даний момент служить інтересам Москви, щоб тримати їх більш-менш разом, незважаючи на їхні розбіжності, — підкреслив старший радник з питань Росії та Європи в Інституті миру США у Вашингтоні Дональд Дженсен. Поширити

Путін також планує провести переговори з лідерами Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау після інавгурації, що є ще одним свідченням його зосередженості на поглибленні закордонних відносин Росії.

Путін може дозволити собі зосередити майже всю свою увагу на війні та цих зовнішніх союзах, оскільки на шляху внутрішньої опозиції вже дуже мало. Ескалація хвилі репресій змусила замовкнути майже всіх його критиків. Найвідоміший із них, Олексій Навальний, помер у лютому в арктичній колонії за обставин, які досі не з’ясовані. Інші втекли на заслання або, як Володимир Кара-Мурза, відбувають тривалі терміни ув'язнення, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зростає очікування, що перестановки в кабінеті міністрів РФ призведуть до того, що деякі видатні фігури підуть у відставку.

У довгостроковій перспективі Путін, швидше за все, буде зосереджений на підтримці та розбудові відносин, які поставили Росію на порозі досягнення вирішальної переваги у війні.