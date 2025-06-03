Что будет с урожаем в Украине — предупреждение министра агрополитики

Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль сообщил, что он и его команда рассматривают пессимистические прогнозы касательно урожая зерновых в Украине. Существует вероятность, что в этом году он снизится на 10% — до 51 млн т по сравнению с 56,7 млн т в 2024 году.

Министр агрополитики озвучил свой прогноз

По словам Виталия Коваля, самый плохой прогноз — уменьшение урожая зерновых на 10%, масличных — на 5%.

Глава министерства не скрывает, что украинцам нужно быть готовыми к сложному сезону.

Аномально тёплая зима, сначала не было влаги, затем затяжные дожди задержали посевную кампанию в отдельных регионах на две недели. Потому мы ожидаем уменьшения урожая. Это точно не катастрофа, но, даст Бог, соберем все. Виталий Коваль Министр аграрной политики Украины

Согласно последним подсчетам, Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 20-22 миллиона тонн пшеницы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн других зерновых, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Кроме того, указано, что общий урожай масличных культур ожидается на уровне 20,16 миллиона тонн против 21,18 миллиона тонн в 2024 году, частично из-за уменьшения урожая рапса на 600 000 тонн.

Виталий Коваль не раскрыл своих ожиданий по экспорту на 2025-26 год, ссылаясь на неопределенность окончательных цифр урожая.