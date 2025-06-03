Что будет с урожаем в Украине — предупреждение министра агрополитики

Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль сообщил, что он и его команда рассматривают пессимистические прогнозы касательно урожая зерновых в Украине. Существует вероятность, что в этом году он снизится на 10% — до 51 млн т по сравнению с 56,7 млн т в 2024 году.
Главные тезисы
- Негативные условия, такие как теплая зима, отсутствие влаги и затяжные дожди могут привести к сложному сезону для сельскохозяйственного сектора.
- Министр раскрыл свои прогнозы на урожай кукурузы, пшеницы, ячменя, семян подсолнечника и сахарной свеклы.
Министр агрополитики озвучил свой прогноз
По словам Виталия Коваля, самый плохой прогноз — уменьшение урожая зерновых на 10%, масличных — на 5%.
Глава министерства не скрывает, что украинцам нужно быть готовыми к сложному сезону.
Согласно последним подсчетам, Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 20-22 миллиона тонн пшеницы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн других зерновых, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.
Кроме того, указано, что общий урожай масличных культур ожидается на уровне 20,16 миллиона тонн против 21,18 миллиона тонн в 2024 году, частично из-за уменьшения урожая рапса на 600 000 тонн.
Виталий Коваль не раскрыл своих ожиданий по экспорту на 2025-26 год, ссылаясь на неопределенность окончательных цифр урожая.
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