Що буде з врожаєм в Україні — попередження міністра агрополітики

Міністр аграрної політики України Віталій Коваль повідомив, що він та його команда розглядають песимістичні прогнози щодо врожаю зернових в Україні. Існує ймовірність, що цьогоріч він знизиться на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році.
Головні тези:
- Негативні умови, такі як тепла зима, відсутність вологи та затяжні дощі, можуть призвести до складного сезону для сільськогосподарського сектору.
- Міністр розкрив свої прогнози щодо врожаю кукурудзи, пшениці, ячменю, насіння соняшнику та цукрового буряка.
Міністр агрополітики озвучив свій прогноз
За словами Віталія Коваля, найгірший прогноз — зменшення врожаю зернових на 10%, олійних — на 5%.
Глава міністерства не приховує, що українцям потрібно бути готовими до складного сезону.
Згідно з останніми підрахунками, Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 20-22 мільйони тонн пшениці, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн інших зернових, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.
Окрім того, наголошується, що загальний врожай олійних культур очікується на рівні 20,16 мільйона тонн проти 21,18 мільйона тонн у 2024 році, частково через зменшення врожаю ріпаку на 600 000 тонн.
Віталій Коваль не розкрив своїх очікувань щодо експорту на 2025-26 рік, посилаючись на невизначеність остаточних цифр врожаю.
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