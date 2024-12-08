Что действительно может остановить Путина — ответ Зеленского

Для завершения войны в Украине необходимы гарантии устойчивого мира. По мнению Владимира Зеленского, остановить Россию возможно только с помощью силы.

Что нужно для завершения войны РФ против Украины

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, война не может завершиться просто подписанием документов.

Прекращение огня без гарантий может превратиться в новую вспышку агрессии в любой момент, как это уже происходило из-за действий Путина. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул необходимость обеспечения надежности мира, не допуская уступок по оккупированным территориям.

Чтобы украинцы больше не несли потери, нужно гарантировать мир, не закрывая глаза на оккупацию, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Он также подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина может остановить только сила лидеров, способных стать "лидерами мира".

Мы рассчитываем на поддержку Америки и всего мира для противодействия Путину. Единственное, чего он действительно боится, это единство мира и решимость Америки, — украинский президент. Поделиться

По его словам, Украина ведет диалог со всеми партнерами именно о мире, достигнутым благодаря решительным действиям, конкретным шагам и гарантиям.

Зеленский верит в возможность скорого завершения войны

По словам главы государства, он и его команда сделают все возможное, чтобы российский террор был закончен как можно скорее.

…у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению украинского лидера действительно существует шанс на то, что эта война может быть завершена дипломатическим путем.