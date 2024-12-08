Что действительно может остановить Путина — ответ Зеленского

Для завершения войны в Украине необходимы гарантии устойчивого мира. По мнению Владимира Зеленского, остановить Россию возможно только с помощью силы.
Главные тезисы
- Для остановки Путина необходимо использовать силовые методы и обеспечивать гарантии устойчивого мира.
- Зеленский убежден, что единство мира и решимость стран-партнеров могут остановить агрессию России.
- Президент Украины подчеркивает важность обеспечения надежности мира и недопущение уступок в конфликте.
- Зеленский верит в возможность быстрого завершения войны совместными усилиями с Европой, США и другими странами.
Что нужно для завершения войны РФ против Украины
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, война не может завершиться просто подписанием документов.
Президент подчеркнул необходимость обеспечения надежности мира, не допуская уступок по оккупированным территориям.
Он также подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина может остановить только сила лидеров, способных стать "лидерами мира".
По его словам, Украина ведет диалог со всеми партнерами именно о мире, достигнутым благодаря решительным действиям, конкретным шагам и гарантиям.
Зеленский верит в возможность скорого завершения войны
По словам главы государства, он и его команда сделают все возможное, чтобы российский террор был закончен как можно скорее.
По убеждению украинского лидера действительно существует шанс на то, что эта война может быть завершена дипломатическим путем.
Он также озвучил предположение, что новый глава Белого дома Дональд Трамп способен оказывать большое давление на Россию из-за усиления Украины.
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