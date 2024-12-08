Що насправді може зупинити Путіна — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Що насправді може зупинити Путіна — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
Що насправді може зупинити Путіна — відповідь Зеленського
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Для завершення війни в Україні необхідні гарантії стійкого миру. На думку Володимира Зеленського зупинити Росію можливо лише за допомогою сили.

Головні тези:

  • Зупинити Путіна можливо за допомогою сили та гарантій стійкого миру.
  • Для завершення війни необхідно забезпечити надійність миру та не допускати обміну територіями.
  • Єдине, чого Путін справді боїться, - це єдність світу та рішучість країн-партнерів.
  • Україна розраховує на підтримку Америки та інших країн у протидії агресії Росії.
  • Зеленський вірить у можливість швидкого завершення війни і наголошує на спільній дії з Європою та США.

Що потрібно для завершення війни РФ проти України

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, війна не може завершитися просто підписанням документів.

Припинення вогню без гарантій може перетворитися на новий спалах агресії в будь-який момент, як це вже відбувалося через дії Путіна.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент наголосив на необхідності забезпечення надійності миру, не допускаючи поступок щодо окупованих територій.

Щоб українці більше не зазнавали втрат, потрібно гарантувати мир, не закриваючи очі на окупацію, — зазначив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна може зупинити лише сила лідерів, які здатні стати "лідерами миру".

Ми розраховуємо на підтримку Америки та всього світу для протидії Путіну. Єдине, чого він справді боїться, — це єдність світу та рішучість Америки, — український президент.

За його словами, Україна веде діалог з усіма партнерами саме про мир, досягнутий завдяки рішучим діям, конкретним крокам та гарантіям.

Зеленський вірить у можливість швидкого завершення війни

За словами глави держави, він та його команда зроблять усе можливе, щоб російський терор був закінчений якомога швидше.

…у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну наступного року. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом зі США і, звичайно, разом з Україною.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання українського лідера, дійсно існує шанс на те, що ця війна може бути завершена дипломатичним шляхом.

Він також озвучив припущення, що новий очільник Білого дому Дональд Трамп здатен чинити великий тиск на Росію через посилення України.

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