Для завершення війни в Україні необхідні гарантії стійкого миру. На думку Володимира Зеленського зупинити Росію можливо лише за допомогою сили.

Що потрібно для завершення війни РФ проти України

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, війна не може завершитися просто підписанням документів.

Припинення вогню без гарантій може перетворитися на новий спалах агресії в будь-який момент, як це вже відбувалося через дії Путіна. Володимир Зеленський Президент України

Президент наголосив на необхідності забезпечення надійності миру, не допускаючи поступок щодо окупованих територій.

Щоб українці більше не зазнавали втрат, потрібно гарантувати мир, не закриваючи очі на окупацію, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Він також наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна може зупинити лише сила лідерів, які здатні стати "лідерами миру".

Ми розраховуємо на підтримку Америки та всього світу для протидії Путіну. Єдине, чого він справді боїться, — це єдність світу та рішучість Америки, — український президент. Поширити

За його словами, Україна веде діалог з усіма партнерами саме про мир, досягнутий завдяки рішучим діям, конкретним крокам та гарантіям.

Зеленський вірить у можливість швидкого завершення війни

За словами глави держави, він та його команда зроблять усе можливе, щоб російський терор був закінчений якомога швидше.

…у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну наступного року. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом зі США і, звичайно, разом з Україною. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, дійсно існує шанс на те, що ця війна може бути завершена дипломатичним шляхом.