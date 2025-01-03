Что может спасти Украину от новой войны с Россией — объяснение Волкера

Украина должна сделать все возможное для вступления в НАТО, ведь это единственное, что может защитить ее от новых вторжений страны-агрессорки РФ. Таким мнением поделился бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

Волкер дал Украине важный совет

Как отмечает американский дипломат, разговоры о вступлении Украины в Альянс не прекращаются, ведь все понимают, что НАТО единственное, чего боится и что уважает российский диктатор Владимир Путин.

Он уже убедился, что заверения типа Будапештского меморандума не работают, их не воспринимают серьезно. Курт Волкер Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины

Он также подчеркнул, что официальный Киев должен сделать все возможное, чтобы присоединиться к Альянсу как можно скорее.

По словам Волкера, процесс вступления должен начаться сразу же после прекращения огня.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить новую агрессию, — заявил Курт Волкер. Поделиться

Может ли Трамп завершить войну через несколько месяцев

По убеждению Курта Волкера, это действительно вполне реально, особенно учитывая то, что Путин знает, что его экономика в очень плохом состоянии.

Кремль не может игнорировать тот факт, что инфляция в РФ достигла более 30%, а процентные ставки превышают 21%.

У них есть дефицит рабочей силы, у них дефицит государственного бюджета. И они сжигают резервы. А если цены на нефть и газ снизятся, у них будет еще меньше денег в обращении. Им тяжело пополнять свою армию… Путин это знает, но пытается сейчас выглядеть крутым, чтобы подготовиться к предстоящему "урегулированию"... Курт Волкер Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины

Курт Уолкер не скрывает, что сейчас оптимистично настроен на то, что Трамп может остановить войну в течение 2025 года.