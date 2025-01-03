Что может спасти Украину от новой войны с Россией — объяснение Волкера

Украина должна сделать все возможное для вступления в НАТО, ведь это единственное, что может защитить ее от новых вторжений страны-агрессорки РФ. Таким мнением поделился бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
Главные тезисы
- Украина должна активно работать над вступлением в НАТО для избавления от потенциальных вторжений России.
- Путин не готов к длительной войне, однако пытается это скрывать.
- Курт Уолкер верит, что завершение войны может состояться в 2025 году.
Волкер дал Украине важный совет
Как отмечает американский дипломат, разговоры о вступлении Украины в Альянс не прекращаются, ведь все понимают, что НАТО единственное, чего боится и что уважает российский диктатор Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что официальный Киев должен сделать все возможное, чтобы присоединиться к Альянсу как можно скорее.
По словам Волкера, процесс вступления должен начаться сразу же после прекращения огня.
Может ли Трамп завершить войну через несколько месяцев
По убеждению Курта Волкера, это действительно вполне реально, особенно учитывая то, что Путин знает, что его экономика в очень плохом состоянии.
Кремль не может игнорировать тот факт, что инфляция в РФ достигла более 30%, а процентные ставки превышают 21%.
Курт Уолкер не скрывает, что сейчас оптимистично настроен на то, что Трамп может остановить войну в течение 2025 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-