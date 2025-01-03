Що може врятувати Україну від нової війни з Росією — пояснення Волкера

Україна повинна зробити все можливе заради вступу в НАТО, адже це єдине, що може захистити її від нових вторгнень країни-агресорки РФ. Такою думкою поділився колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.
Головні тези:
- Україна повинна активно працювати над вступом в НАТО для порятунку від потенційних вторгнень Росії.
- Путін не готовий до тривалої війни, однак намагається це приховувати.
- Курт Волкер вірить, що завершення війни може відбутися у 2025 році.
Волкер дав Україні важливу пораду
Як зазначає американський дипломат, розмови про вступ України в Альянс не припиняються, адже всі розуміють, що НАТО — єдине, чого боїться й що поважає російський диктатор Володимир Путін.
Він також наголосив, що офіційний Київ повинен зробити все можливе, щоб приєднатися до Альянсу якомога швидше.
За словами Волкера, процес вступу повинен розпочатися одразу після припинення вогню.
Чи може Трамп завершити війну за кілька місяців
На переконання Курта Волкера, це дійсно цілком реально, особливо враховуючи те, що Путін знає, що його економіка у дуже поганому стані.
Кремль не може ігнорувати той факт, що інфляція у РФ сягнула понад 30%, а процентні ставки наразі перевищують 21%.
Курт Волкер не приховує, що наразі він оптимістично налаштований, що Трамп може зупинити війну протягом 2025 року.
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