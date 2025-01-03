Що може врятувати Україну від нової війни з Росією — пояснення Волкера

Україна повинна зробити все можливе заради вступу в НАТО, адже це єдине, що може захистити її від нових вторгнень країни-агресорки РФ. Такою думкою поділився колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Волкер дав Україні важливу пораду

Як зазначає американський дипломат, розмови про вступ України в Альянс не припиняються, адже всі розуміють, що НАТО — єдине, чого боїться й що поважає російський диктатор Володимир Путін.

Він уже переконався, що запевнення на кшталт Будапештського меморандуму не працюють, їх не сприймають серйозно. Курт Волкер Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України

Він також наголосив, що офіційний Київ повинен зробити все можливе, щоб приєднатися до Альянсу якомога швидше.

За словами Волкера, процес вступу повинен розпочатися одразу після припинення вогню.

Це необхідно для того, щоб запобігти новій агресії, — заявив Курт Волкер. Поширити

Чи може Трамп завершити війну за кілька місяців

На переконання Курта Волкера, це дійсно цілком реально, особливо враховуючи те, що Путін знає, що його економіка у дуже поганому стані.

Кремль не може ігнорувати той факт, що інфляція у РФ сягнула понад 30%, а процентні ставки наразі перевищують 21%.

У них дефіцит робочої сили, у них дефіцит державного бюджету. І вони спалюють резерви. А якщо ціни на нафту і газ знизяться, у них буде ще менше грошей в обігу. Їм важко поповнювати свою армію… Путін це знає, але намагається зараз виглядати крутим, щоб підготуватись до майбутнього "врегулювання"... Курт Волкер Спецпредставник Державного департаменту США з питань України

Курт Волкер не приховує, що наразі він оптимістично налаштований, що Трамп може зупинити війну протягом 2025 року.