Что происходит на фронте — отчет Генштаба
Украина
Что происходит на фронте — отчет Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два артиллерийских средства армии РФ.

  • Начался 1266 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего 11 августа на фронте произошло 168 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 12 августа 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 065 220 (+980) человек,

  • танков — 11 098 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 119 (+5) ед,

  • артиллерийских систем — 31 406 (+26) ед,

  • РСЗО — 1 464 (+2) ед,

  • средств ПВО — 1205 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 50 753 (+107) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 58 219 (+106) ед,

  • специальной техники — 3 937 (+1) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 74 авиаудара, в том числе сбросили 138 управляемых бомб.

Более того, враг совершил 5299 обстрелов, из них 105 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 4980 дронов-камикадзе.

