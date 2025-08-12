Что происходит на фронте — отчет Генштаба

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два артиллерийских средства армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 12 августа 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 065 220 (+980) человек,

танков — 11 098 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 23 119 (+5) ед,

артиллерийских систем — 31 406 (+26) ед,

РСЗО — 1 464 (+2) ед,

средств ПВО — 1205 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 50 753 (+107) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 58 219 (+106) ед,

специальной техники — 3 937 (+1) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 74 авиаудара, в том числе сбросили 138 управляемых бомб.

Более того, враг совершил 5299 обстрелов, из них 105 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 4980 дронов-камикадзе.