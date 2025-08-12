Що відбувається на фронті — звіт Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається на фронті — звіт Генштабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами й два артилерійські засоби армії РФ.

Головні тези:

  • Почався 1266 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом 11 серпня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 12 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 065 220 (+980) осіб,

  • танків — 11 098 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 23 119 (+5) од,

  • артилерійських систем — 31 406 (+26) од,

  • РСЗВ — 1 464 (+2) од,

  • засобів ППО — 1205 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50 753 (+107) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 58 219 (+106) од,

  • спеціальної техніки — 3 937 (+1) од.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинули 138 керованих бомб.

Ба більше, ворог здійснив 5299 обстрілів, з них 105 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 4980 дронів-камікадзе.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ — є загиблий, багато постраждалих
Сухопутні війська ЗС України
Атака РФ на Сухопутні війська 12 серпня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни "Азову" зайняли смугу оборони на Покровському напрямку
“Азовці” повідомили про ситуацію на Покровському напрямку
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лідери ЄС звернулися до Трампа з конкретною вимогою щодо України
Лідери ЄС стали на захист України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?