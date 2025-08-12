Що відбувається на фронті — звіт Генштабу

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами й два артилерійські засоби армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1266 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом 11 серпня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 12 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 065 220 (+980) осіб,
танків — 11 098 (+5) од,
бойових броньованих машин — 23 119 (+5) од,
артилерійських систем — 31 406 (+26) од,
РСЗВ — 1 464 (+2) од,
засобів ППО — 1205 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50 753 (+107) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 58 219 (+106) од,
спеціальної техніки — 3 937 (+1) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинули 138 керованих бомб.
Ба більше, ворог здійснив 5299 обстрілів, з них 105 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 4980 дронів-камікадзе.
