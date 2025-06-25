Что происходит на фронте — подробный отчет Генштаба

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 22:00 25 июня на поле боя произошло 118 столкновений украинских защитников с российскими захватчиками. Что важно понимать, из них 40 – на Покровском направлении.
Главные тезисы
- В течение 25 июня россияне нанесли 54 авиационных удара.
- Более того, враг совершил 4126 обстрелов по позициям ВСУ.
Как развивается ситуация на фронте
На Торецком направлении армия РФ 13 раз пыталась штурмовать позиции воинов ВСУ. На этот раз враг сосредоточил свои силы в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоновки.
На Гуляйпольском направлении противник предпринял попытку прорваться вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении российские оккупанты делали все возможное, чтобы продвинуться в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг два раза безуспешно наступал и понес новые потери.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях воины ВСУ смогли отразить 11 атак оккупантов. Что важно понимать, еще три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении враг 17 раз атаковали позиции ВСУ.
На Краматорском направлении в общей сложности произошло 7 боестолкновений, враг не смог продвинуться вперед.
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