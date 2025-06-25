Что происходит на фронте — подробный отчет Генштаба

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 22:00 25 июня на поле боя произошло 118 столкновений украинских защитников с российскими захватчиками. Что важно понимать, из них 40 – на Покровском направлении.

Как развивается ситуация на фронте

На Торецком направлении армия РФ 13 раз пыталась штурмовать позиции воинов ВСУ. На этот раз враг сосредоточил свои силы в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоновки.

На Гуляйпольском направлении противник предпринял попытку прорваться вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении российские оккупанты делали все возможное, чтобы продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг два раза безуспешно наступал и понес новые потери.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск. Поделиться

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях воины ВСУ смогли отразить 11 атак оккупантов. Что важно понимать, еще три боестолкновения продолжаются.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцев. На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. Поделиться

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковали позиции ВСУ.