Что происходит на фронте — подробный отчет Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на фронте — подробный отчет Генштаба

Генштаб ВСУ
Как развивается ситуация на фронте
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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 22:00 25 июня на поле боя произошло 118 столкновений украинских защитников с российскими захватчиками. Что важно понимать, из них 40 – на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • В течение 25 июня россияне нанесли 54 авиационных удара.
  • Более того, враг совершил 4126 обстрелов по позициям ВСУ.

Как развивается ситуация на фронте

На Торецком направлении армия РФ 13 раз пыталась штурмовать позиции воинов ВСУ. На этот раз враг сосредоточил свои силы в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоновки.

На Гуляйпольском направлении противник предпринял попытку прорваться вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении российские оккупанты делали все возможное, чтобы продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг два раза безуспешно наступал и понес новые потери.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях воины ВСУ смогли отразить 11 атак оккупантов. Что важно понимать, еще три боестолкновения продолжаются.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцев. На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковали позиции ВСУ.

На Краматорском направлении в общей сложности произошло 7 боестолкновений, враг не смог продвинуться вперед.

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